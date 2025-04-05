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У російському Саранську дрони уразили унікальний завод з виробництва оптичного волокна

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У російському Саранську дрони уразили унікальний завод з виробництва оптичного волокна
Підприємство є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв’язку, у тому числі військового призначення
фото: Андрій Коваленко

В ніч на 5 квітня в Росії загорівся унікальний завод

У ніч на 5 квітня безпілотники уразили важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії. Однією з цілей стало підприємство «Оптиковолоконные системы» у місті Саранськ, Республіка Мордовія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленко.

«Підприємство є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв’язку, у тому числі військового призначення. Продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв’язку та передачі даних, зокрема – у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії Росії, управлінні дронами», – розповів Коваленко.

Як зазначають у російських місцевих пабліках, одразу ж після нічної атаки виникла пожежа.

«В Міноборони РФ заявили, що над Мордовією знищено три БПЛА», – пишуть росіяни.

Згодом, російські пабліки почали публікувати ранкові відео, на яких видно літальний апарат, який нагадує літак.

«Саранський завод атакували дроном літакового типу. «Летюча лисиця» врізалась в підприємство сьогодні вранці о 9:45. БПЛА не взіврвався», - повідомляють росіяни.

За словами російських очевидців, це легкомоторний літак, перероблений під безпілотник.

Також не спокійно у ніч на 5 квітня було й у Чапаєвську Самарської області прогриміли вибухи. Місцеві повідомляють про пожежу на промисловому підприємстві. Зазначається, що орієнтовно з третьої години ночі у регіоні було чутно вибухи. За попередніми даними, дрони атакували промисловий об'єкт.

Нагадаємо, увечері 4 квітня російські терористи завдали удару по Кривому Рогу ударними дронами. Трирічний хлопчик Тимофій, якого намагалися реанімувати одразу після обстрілу, так і не отямився. 

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Теги: росія безпілотник

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