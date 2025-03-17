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Захисники України ліквідували російського окупанта та майстра спорту з гирьового спорту

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Захисники України ліквідували російського окупанта та майстра спорту з гирьового спорту
Окупанта було ліквідовано 5 березня 2025 року

Смирнов був неодноразовим чемпіоном та призером всеросійських та регіональних змагань

Сили оборони ліквідували російського окупанта Данила Смирнова. Про це повідомляє «Главком».

Данило Смирнов мав розряд «майстер спорту Росії» з гирьового спорту. Він був неодноразовим чемпіоном та призером чемпіонатів, кубків Збройних сил РФ, всеросійських та регіональних змагань.

5 березня 2025 року гвардії старшого лейтенанта Смирнова Данила було ліквідовано захисниками України. Окупанта також посмертно нагородили Орденом Мужності.

Нагадаємо, захисники України ліквідували відразу двох російських братів-окупантів – Расула та Тимура Амірових.

У суботу, 15 березня, у селі Нове Курманове Кунашакського району (Челябінська область РФ) відбулося прощання з окупантом Тимуром Аміровим. Він був тренер спортивної школи олімпійського резерву з футболу «Сигнал».

Аміров був вихованцем «Сигналу», займався там із п'ятого класу. Після служби в армії повернувся до «Сигналу» вже як тренер, працював там протягом чотирьох років. У липні минулого року Аміров підписав контракт з російською армією.

За пів року до цього на війні проти України загинув старший брат Тимура Расул Аміров. Він також займався футболом та був вихованцем футбольної школи «Сигнал». 

Прощання з Расулом Аміровим відбулося 24 листопада 2024 року.

Як повідомлялося, у шпиталі Санкт-Петербурга від отриманих поранень помер гвардії капітан Бато Цидипов, російський окупант та дворазовий чемпіон світу з танкового біатлону.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Цидипов воював у складі 5-ї гвардійської танкової бригади. За свої перемоги у танковому біатлоні він одержав позивний «Чемпіон».

18 січня під Урожайним окупант отримав тяжке поранення. Пізніше – помер у шпиталі.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що Бато Цидипов у 2019 році на полігоні Алабіно у Підмосков'ї у складі екіпажу встановив світовий рекорд швидкості на танку Т-72Б3, розігнавшись до швидкості 84 км/год та подолавши трасу за 1 годину 33 хвилини та 20 секунд.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної Росії Дмитро Сенніков потрапив до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

У вересні 2021 року Сенніков незаконно відвідував анексований Крим.

22 лютого 2025 року Сенніков брав участь у пропагандистському заході – етапі дитячого футбольного фестивалю «чемпіонат переможців» у Тамбові. Учасниками заходу були діти учасників російського вторгнення до України, зібрані до команди «Чемпіони героїв».

Дмитро Сєнніков народився 24 червня 1976 року.

27 березня 2002 року дебютував в офіційних іграх у складі національної збірної Росії в товариському матчі проти Естонії. У тому ж році він поїхав на чемпіонат світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, де зіграв в одному матчі групового етапу проти Бельгії.

Через два роки у складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії. На полях Португалії Дмитро був основним захисником збірної Росії і зіграв у всіх трьох групових іграх: проти Іспанії, Португалії та Греції, але команда не вийшла з групи.

Всього протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 4 роки, провів у формі головної команди країни 26 матчів.

Також Сенніков двічі ставав чемпіоном Росії у складі «Локомотива».

Теги: окупанти росія війна спорт

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