Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Частина українських бригад, включаючи найбоєздатніші, вийшла з Курщини – Forbes

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Частина українських бригад, включаючи найбоєздатніші, вийшла з Курщини – Forbes
Попри перевагу росіян у співвідношенні три до одного, українці утримували позиції на Курщині
фото: Міноборони України

Два тижні тому серія прицільних ударів вивела з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж основної дороги до Суджі

Українські війська, ймовірно, покидають Курську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Видання пише, що два тижні тому, 25 лютого, серія прицільних ударів вивела з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж основної дороги до Суджі. Це місто слугувало головною базою для 10-тисячного українського угруповання, яке утримувало значну територію в Курській області.  

«Через два тижні основна частина українських підрозділів, включаючи найбоєздатніші бригади, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курська, повернувшись на територію України», – зазначає Forbes з посиланням на українські джерела.

Зазначається, що український наступ у Курській області в серпні приніс швидке захоплення сотень квадратних миль території. Однак закріпитися на стратегічно вигідних рубежах не вдалося. Просування на північ гальмували російські контратаки біля села Погребки, а на східному напрямку українські війська зіткнулися з 12 тис. солдатів з Північної Кореї.  

«Попри перевагу росіян у співвідношенні три до одного, українці утримували позиції, використовуючи мінні загородження, безпілотники та артилерію для відбиття атак», – йдеться в повідомленні.

Одним із таких епізодів став штурм російської 155-ї окремої морської піхотної бригади в середині лютого. Її колона, рухаючись назустріч українській 47-й механізованій бригаді під червоним прапором СРСР, потрапила у ретельно підготовлену «зону вбивства». Частина техніки підірвалася на мінах, іншу знищили дрони та артилерія. Один з російських військових, вибравшись із пошкодженого бронетранспортера, зробив кілька кроків по снігу, впав і вибухнув, коли в нього влучив дрон.  

Нагадаємо, за даними DeepState, російська армія продовжує тиск на Курщині, маючи чергові просування. За інформацією аналітиків, найбільша активність росіян наразі фіксується на сході, де вони мали просування в районі Мирного (поблизу Суджі) та хутора Зозулівка біля Козачої Локні.

Читайте також:

Теги: Курщина ЗСУ окупанти Україна війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В околицях Покровська, де зосереджені основні російські сили, українські війська здійснили низку контратак
Британська розвідка повідомила про різку зміну ситуації на двох ділянках фронту
10 березня, 15:37
Аналітики Deepstate раніше зазначали, що на Курщині погіршилася ситуація
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
9 березня, 05:59
Речник ДПСУ каже, що наразі завдання Сил оборони – не допустити просування армії РФ вглиб України
Окупанти намагаються прорвати кордон на Сумщині: речник ДПСУ повідомив деталі
3 березня, 14:44
Тамерлан розповів про жителів Курської області
«Усі розмовляють українською»: військовий Тамерлан розповів про жителів Курської області
25 лютого, 11:31
Найбільш небезпечною ділянкою на Курщині є Писарівка-Юнаківка
Окупанти вдалися до нових методів, щоб послабити ЗСУ на Курщині – DeepState
21 лютого, 06:38
Раніше Путін заявив, що російські війська наступають з Курщини
Росіяни масштабно наступають з Курщини? Центр протидії дезінформації зробив заяву
19 лютого, 16:45
Полковник ЗСУ Олексій Дмитрашківський
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58
Олександр Сирський розкрив втрати РФ у Курській області
Сирський повідомив оновлені втрати Росії на Курщині
14 лютого, 21:44
Евакуйовані розповіли журналістам про удар по інтернату в Суджі. Кажуть, що в той момент уже готувалися до сну
«Ми любимо нашого президента». Росіяни, яких евакуювали в Україну, розповіли про удар по інтернату в Суджі
12 лютого, 18:44

Події в Україні

Окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, є влучання
Окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, є влучання
Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Партизани «Атеш» влаштували серію диверсій на залізниці в Криму
Партизани «Атеш» влаштували серію диверсій на залізниці в Криму
Частина українських бригад, включаючи найбоєздатніші, вийшла з Курщини – Forbes
Частина українських бригад, включаючи найбоєздатніші, вийшла з Курщини – Forbes
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
81K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
62K
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
14K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
13K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua