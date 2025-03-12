Частина українських бригад, включаючи найбоєздатніші, вийшла з Курщини – Forbes

Попри перевагу росіян у співвідношенні три до одного, українці утримували позиції на Курщині

Два тижні тому серія прицільних ударів вивела з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж основної дороги до Суджі

Українські війська, ймовірно, покидають Курську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Видання пише, що два тижні тому, 25 лютого, серія прицільних ударів вивела з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж основної дороги до Суджі. Це місто слугувало головною базою для 10-тисячного українського угруповання, яке утримувало значну територію в Курській області.

«Через два тижні основна частина українських підрозділів, включаючи найбоєздатніші бригади, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курська, повернувшись на територію України», – зазначає Forbes з посиланням на українські джерела.

Зазначається, що український наступ у Курській області в серпні приніс швидке захоплення сотень квадратних миль території. Однак закріпитися на стратегічно вигідних рубежах не вдалося. Просування на північ гальмували російські контратаки біля села Погребки, а на східному напрямку українські війська зіткнулися з 12 тис. солдатів з Північної Кореї.

«Попри перевагу росіян у співвідношенні три до одного, українці утримували позиції, використовуючи мінні загородження, безпілотники та артилерію для відбиття атак», – йдеться в повідомленні.

Одним із таких епізодів став штурм російської 155-ї окремої морської піхотної бригади в середині лютого. Її колона, рухаючись назустріч українській 47-й механізованій бригаді під червоним прапором СРСР, потрапила у ретельно підготовлену «зону вбивства». Частина техніки підірвалася на мінах, іншу знищили дрони та артилерія. Один з російських військових, вибравшись із пошкодженого бронетранспортера, зробив кілька кроків по снігу, впав і вибухнув, коли в нього влучив дрон.

Нагадаємо, за даними DeepState, російська армія продовжує тиск на Курщині, маючи чергові просування. За інформацією аналітиків, найбільша активність росіян наразі фіксується на сході, де вони мали просування в районі Мирного (поблизу Суджі) та хутора Зозулівка біля Козачої Локні.