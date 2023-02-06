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Українські бійці зупинили наступ штурмовиків РФ під Бахмутом і взяли полонених (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські бійці зупинили наступ штурмовиків РФ під Бахмутом і взяли полонених (фото)
Фото: ДПСУ

Малі ворожі групи були ліквідовані у ближньому бою

Українські бійці зупинили наступ російських штурмовиків під Бахмутом. В результаті цього було знищено дев'ять окупантів, ще двох вдалося взяти у полон. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Вчора російські штурмовики атакували позиції ДПСУ на околицях Бахмута та намагалися прорвати нашу лінію оборони. Під мінометним обстрілом та з втратами загарбники добігли до приміських споруд», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загороджувальним вогнем з автоматичних гранатометів атакувальну хвилю зупинено. Малі ворожі групи ліквідовані у ближньому бою.

«Під час зачистки місцевості українські захисники полонили «вагнерівця» й мобілізованого із Татарстану. Один з них був поранений та залишений своїми ж помирати. Захопленим окупантам надали необхідну медичну допомогу й передали уповноваженим органам», – пояснили в ДПСУ.

Нагадаємо, триває 348-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка  Донецької області.

Теги: Держприкордонслужба війна полон наступ Бахмут

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