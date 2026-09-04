Головна Новини
search button user button menu button

Росіяни посилили атаки у Вовчанській громаді – прикордонники

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни посилили атаки у Вовчанській громаді – прикордонники
Окупанти активізувались і на інших напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Ворожа армія намагається «промацати» оборону ЗСУ 

Російські війська близько тижня намагаються виявити слабкі місця в обороні Сил оборони України у Вовчанській громаді Харківської області. Окупанти атакують українські позиції та намагаються розширити зону контролю, однак зазнають значних втрат. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише «Главком».

За його словами, російські військові намагаються «прощупувати» українську оборону, зокрема атакують позиції підрозділів Державної прикордонної служби.

«Зараз, уже, можливо, близько тижня, противник саме в межах Вовчанської громади намагається прощупувати нашу оборону, намагається атакувати позиції українських захисників», – сказав Демченко.

Речник ДПСУ додав, що останнім часом російські війська також активізувалися у Вільхуватській громаді. Він не виключив, що такі дії можуть бути частиною підготовки до подальшого просування російської армії.

Водночас, за словами Демченка, росіяни не мають значних успіхів на цьому напрямку. Окупанти проявляють активність у Вовчанській громаді ще від початку року, зокрема в напрямку Дігтярного.

Попри перевагу в силах та значну кількість обстрілів, якими російські війська намагаються підготувати піхотні штурми, вони зазнають значних втрат.

«Ворог намагається інфільтруватися, але він несе великі втрати як убитими, так і пораненими. Велика кількість окупантів потрапляє в полон», – зазначив речник.

Демченко також наголосив, що українські військові продовжують уражати російську логістику та засоби ураження, які окупанти використовують для обстрілів української території.

Напередодні російські пропагандистські ресурси поширювали заяви про нібито захоплення Василівки, Довжанки, Благодатного та Слизневого, а також про «замикання Вовчанського котла».

3 вересня 16-й армійський корпус спростував ці твердження та заявив, що вони не відповідають дійсності.

Читайте також:

Теги: окупанти пропаганда військові втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати ворога станом на 8 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 8 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
8 серпня, 08:16
Військові поділилися враженнями від S.T.A.L.K.E.R. 2 напередодні довгожданого релізу
Військові поділилися враженнями від S.T.A.L.K.E.R. 2 напередодні довгожданого релізу
6 серпня, 15:15
Канада вже не вперше вводить санкції за підтримку ВПК Росії
Канада ввела санкції проти виробника бронетехніки для Росгвардії
11 серпня, 08:44
Українці на навчаннях НАТО перемогли американців
Українські військові розгромили американців під час навчань НАТО – WSJ
13 серпня, 01:34
Росія пошкодила критичну інфраструктуру Чугуєва
Росія знеструмила частину Чугуєва ударом по інфраструктурі
5 серпня, 06:12
Героя кремлівської пропаганди та фермера із США виганяють із Росії
Росія видворяє американського фермера, який був героєм кремлівської пропаганди
8 серпня, 01:58
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2026 року
12 серпня, 08:14
Середюк розповів про історію створення і головні завдання Корпусу
Олексій Середюк представив «Християнський корпус» на міжнародному форумі «35 років віри та свободи» в Києві
25 серпня, 14:33
Частина сербів досі вважає колишнього генерала героєм, попри вирок міжнародного суду за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності
«Боснійський м’ясник»: труну Младича з почестями доставили до Сербії
Сьогодні, 05:15

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
97K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росіяни посилили атаки у Вовчанській громаді – прикордонники
Сьогодні, 16:02
Албанія не дозволила зайти в порт танкеру тіньового флоту РФ
Сьогодні, 15:28
ЗСУ уразили місця запуску дронів та командні пункти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 14:38
Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua