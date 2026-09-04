Росіяни посилили атаки у Вовчанській громаді – прикордонники

Окупанти активізувались і на інших напрямках

Ворожа армія намагається «промацати» оборону ЗСУ

Російські війська близько тижня намагаються виявити слабкі місця в обороні Сил оборони України у Вовчанській громаді Харківської області. Окупанти атакують українські позиції та намагаються розширити зону контролю, однак зазнають значних втрат. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише «Главком».

За його словами, російські військові намагаються «прощупувати» українську оборону, зокрема атакують позиції підрозділів Державної прикордонної служби.

«Зараз, уже, можливо, близько тижня, противник саме в межах Вовчанської громади намагається прощупувати нашу оборону, намагається атакувати позиції українських захисників», – сказав Демченко.

Речник ДПСУ додав, що останнім часом російські війська також активізувалися у Вільхуватській громаді. Він не виключив, що такі дії можуть бути частиною підготовки до подальшого просування російської армії.

Водночас, за словами Демченка, росіяни не мають значних успіхів на цьому напрямку. Окупанти проявляють активність у Вовчанській громаді ще від початку року, зокрема в напрямку Дігтярного.

Попри перевагу в силах та значну кількість обстрілів, якими російські війська намагаються підготувати піхотні штурми, вони зазнають значних втрат.

«Ворог намагається інфільтруватися, але він несе великі втрати як убитими, так і пораненими. Велика кількість окупантів потрапляє в полон», – зазначив речник.

Демченко також наголосив, що українські військові продовжують уражати російську логістику та засоби ураження, які окупанти використовують для обстрілів української території.

Напередодні російські пропагандистські ресурси поширювали заяви про нібито захоплення Василівки, Довжанки, Благодатного та Слизневого, а також про «замикання Вовчанського котла».

3 вересня 16-й армійський корпус спростував ці твердження та заявив, що вони не відповідають дійсності.