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Червоний Хрест випустив правила війни для хакерів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Червоний Хрест випустив правила війни для хакерів
Під час війна Росії проти України хакери розгорнули «бойові дії» в інтернеті
фото з відкритих джерел

Хакери вже заявили, що виконувати правила в повному обсязі не зможуть і не хочуть

Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував перші в історії правила війни для хакерів. Поштовхом до складання цих правил стала війна Росії проти України, під час якої багато хакерів зайнялися «бойовими діями» в інтернеті.

Загальний зміст восьми правил полягає в тому, щоб не змішувати військові та цивільні цілі та не бити по останніх. Однак хакерські групи, з якими зв'язалася BBC, сказали, що виконувати ці правила, принаймні в повному обсязі, не зможуть і не хочуть.

Червоний Хрест пропонує хакерам дотримуватися таких правил:

  1. Не атакувати цивільні об'єкти
  2. Не застосовувати шкідливі програми, які поширюються автоматично та вражають без розбору військові та цивільні цілі
  3. Плануючи кібератаку проти військової цілі, робити все можливе, щоб уникнути чи мінімізувати збитки для мирного населення
  4. Не проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних установ
  5. Не проводити кібероперації проти об'єктів, які необхідні для виживання населення або які можуть «вивільняти небезпечні сили» (наприклад, атомні електростанції – ред.)
  6. Не загрожувати насильством та не сіяти жах серед цивільного населення
  7. Не закликати до порушень міжнародного гуманітарного права
  8. Дотримуватися цих правил, навіть якщо їх не дотримується противник.

Як повідомлялося, нещодавно хакерське угрупування АРТ28 намагалося атакувати об'єкт критичної енергетичної інфраструктури України. Його пов’язують зі спецслужбами Росії.

Теги: хакер кібератака червоний хрест війна росія

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