Червоний Хрест випустив правила війни для хакерів
Хакери вже заявили, що виконувати правила в повному обсязі не зможуть і не хочуть
Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував перші в історії правила війни для хакерів. Поштовхом до складання цих правил стала війна Росії проти України, під час якої багато хакерів зайнялися «бойовими діями» в інтернеті.
Загальний зміст восьми правил полягає в тому, щоб не змішувати військові та цивільні цілі та не бити по останніх. Однак хакерські групи, з якими зв'язалася BBC, сказали, що виконувати ці правила, принаймні в повному обсязі, не зможуть і не хочуть.
Червоний Хрест пропонує хакерам дотримуватися таких правил:
- Не атакувати цивільні об'єкти
- Не застосовувати шкідливі програми, які поширюються автоматично та вражають без розбору військові та цивільні цілі
- Плануючи кібератаку проти військової цілі, робити все можливе, щоб уникнути чи мінімізувати збитки для мирного населення
- Не проводити кібероперації проти медичних та гуманітарних установ
- Не проводити кібероперації проти об'єктів, які необхідні для виживання населення або які можуть «вивільняти небезпечні сили» (наприклад, атомні електростанції – ред.)
- Не загрожувати насильством та не сіяти жах серед цивільного населення
- Не закликати до порушень міжнародного гуманітарного права
- Дотримуватися цих правил, навіть якщо їх не дотримується противник.
Як повідомлялося, нещодавно хакерське угрупування АРТ28 намагалося атакувати об'єкт критичної енергетичної інфраструктури України. Його пов’язують зі спецслужбами Росії.
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