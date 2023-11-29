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Британська розвідка попередила, що РФ застосує новий вид боєприпасів на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка попередила, що РФ застосує новий вид боєприпасів на фронті
Касетні боєприпаси – це тип бойового запасу, при розриві якого викидаються так звані суббоєприпаси (меншого розміру). Зазвичай вони застосовуються для знищення особового складу та техніки
фото ілюстративне

РБК-500 було розгорнуто проти українських сил біля Вугледар та біля Авдіївки на Донеччині

Військово-повітряні сили РФ швидше за все, почнуть частіше застосовувати 500-кілограмові касетні бомби РБК-500. Вони обладнані керованим плануючим пристроєм. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, залежно від варіанту кожна РБК-500 викидає приблизно від 100 до 350 суббоєприпасів. У свою чергу, кожен суббоєприпас зазвичай вибухає або сотнями високошвидкісних уламків, або одним більшим протитанковим зарядом.

Повідомляється, що РБК-500 було розгорнуто проти українських сил біля Вугледар та біля Авдіївки на Донеччині.

За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що, як і у випадку з іншими бомбами, що скидаються з повітря, Росія нещодавно інтегрувала в РБК-500 комплект керованого плануючого пристрою UMPC. Це дозволяє літаку-носію скидати боєприпас на багато кілометрів від мети.

«Російські комплекти плануючих бомб загалом мають низьку точність. Однак завдяки великій кількості суббоєприпасів одиночна РБК-500 може діяти на площі в кілька сотень метрів, збільшуючи ймовірність завдання будь-якої шкоди визначеній меті», - зазначають у міноборони Британії.

Касетні боєприпаси – це тип бойового запасу, при розриві якого викидаються так звані суббоєприпаси (меншого розміру). Зазвичай вони застосовуються для знищення особового складу та техніки. Можуть використовуватися для руйнування злітно-посадкових смуг та ліній електропередач.

Нагадаємо,Триває 644-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У ніч на 29 листопада окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.

Теги: росія окупанти боєприпаси ворог британська розвідка

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