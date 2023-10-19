Українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії

Здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів

Українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії «Альфа-Банку» та «винесли» з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи. Про це повідомляє український проект KibOrg.

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«Здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів найбільшого приватного банку Росії. База даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефон клієнта, а також інші цікаві дані», – йдеться в повідомленні.

На підтвердження того, що кібератака справді була успішною, проект опублікував банківські дані підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, що є співзасновнником та співвласником банку, його сина – Олександра Ожельського, блогера-путініста Артемія Лебедєва, співака Тімура Юнусова (Тіматі) та співака Василя Вакуленко (Баста).

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Також повідомляється, що пранкер Євген Вольнов зателефонував самому Фрідману, аби дізнатися його думку щодо цього зламу. Однак, схоже, що Фрідману все одно на своїх клієнтів.

«Нехай. Що поробиш», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль.