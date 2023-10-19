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Українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії
фото ілюстративне

Здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів

Українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії «Альфа-Банку» та «винесли» з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи. Про це повідомляє український проект KibOrg.

«Здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів найбільшого приватного банку Росії. База даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефон клієнта, а також інші цікаві дані», – йдеться в повідомленні.

На підтвердження того, що кібератака справді була успішною, проект опублікував банківські дані підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, що є співзасновнником та співвласником банку, його сина – Олександра Ожельського, блогера-путініста Артемія Лебедєва, співака Тімура Юнусова (Тіматі) та співака Василя Вакуленко (Баста).

Також повідомляється, що пранкер Євген Вольнов зателефонував самому Фрідману, аби дізнатися його думку щодо цього зламу. Однак, схоже, що Фрідману все одно на своїх клієнтів.

«Нехай. Що поробиш», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль.

Теги: хакер банк росія

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