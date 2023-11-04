Пропагандистська виставка у Москві зазнала масованої хакерської атаки

Організатори російської виставки поскаржилися на хакерську атаку з території України та західних країн

Сайти виставки-форуму «Росія» зазнали масованої хакерської атаки з території України та західних країн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби дирекції виставки, передають російські пропагандистські ЗМІ.

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«Сайти міжнародної виставки-форуму «Росія», яка відкривається сьогодні на ВДНГ, зазнали масованої хакерської атаки ємністю не менше 0,5 Tb/s, – йдеться в тексті заяви дирекції. – Вона була здійснена за допомогою підконтрольної botnet-мережі, розташованої на території України, США, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Польщі, Японії та інших недружніх країн».

Пресслужба виставки уточнила, що в результаті «зловмисникам вдалося порушити коректну та стабільну роботу порталів russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru та api.lku.russia.ru».

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Виставка-форум «Росія» пройде з 4 листопада 2023 року по 12 квітня 2024 року на ВДНГ у Москві. Вона продемонструє нібито досягнення Росії у різних галузях економіки.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував перші в історії правила війни для хакерів. Поштовхом до складання цих правил стала війна Росії проти України, під час якої багато хакерів зайнялися «бойовими діями» в інтернеті.

Як повідомлялося, хакерське угрупування АРТ28 намагалося атакувати об'єкт критичної енергетичної інфраструктури України. Зловмисників пов’язують зі спецслужбами Росії.

Також російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України.