Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пропагандистська виставка у Москві зазнала масованої хакерської атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пропагандистська виставка у Москві зазнала масованої хакерської атаки
Хакери порушили роботу кількох російських порталів
фото з відкритих джерел

Організатори російської виставки поскаржилися на хакерську атаку з території України та західних країн

Сайти виставки-форуму «Росія» зазнали масованої хакерської атаки з території України та західних країн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби дирекції виставки, передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Сайти міжнародної виставки-форуму «Росія», яка відкривається сьогодні на ВДНГ, зазнали масованої хакерської атаки ємністю не менше 0,5 Tb/s, – йдеться в тексті заяви дирекції. – Вона була здійснена за допомогою підконтрольної botnet-мережі, розташованої на території України, США, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Польщі, Японії та інших недружніх країн».

Пресслужба виставки уточнила, що в результаті «зловмисникам вдалося порушити коректну та стабільну роботу порталів russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru та api.lku.russia.ru».

Виставка-форум «Росія» пройде з 4 листопада 2023 року по 12 квітня 2024 року на ВДНГ у Москві. Вона продемонструє нібито досягнення Росії у різних галузях економіки.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував перші в історії правила війни для хакерів. Поштовхом до складання цих правил стала війна Росії проти України, під час якої багато хакерів зайнялися «бойовими діями» в інтернеті.

Як повідомлялося, хакерське угрупування АРТ28 намагалося атакувати об'єкт критичної енергетичної інфраструктури України. Зловмисників пов’язують зі спецслужбами Росії.

Також російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України.

Теги: пропаганда росія хакер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США спільно з Литвою здійснили кібероперацію, пов'язану з російськими хакерами
США спільно з Литвою здійснили кібероперацію, пов'язану з російськими хакерами
14 вересня, 05:51
Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів
Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів
23 вересня, 07:15
Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet
Російські хакери атакували офіційний сайт королівської родини Великої Британії
1 жовтня, 21:13
Під час війна Росії проти України хакери розгорнули «бойові дії» в інтернеті
Червоний Хрест випустив правила війни для хакерів
4 жовтня, 07:16
Роман Єршов командував окупантами під час вторгнення військ РФ з території Білорусі
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)
6 жовтня, 07:32
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
10 жовтня, 03:01
Українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії
Українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії
19 жовтня, 18:17
Жертвою хакерів,  серед іншого, сайт водоканалу міста Чебоксари
Військові кібери зробили особливий «подарунок» російським зв'язківцям
20 жовтня, 14:06
Готується заява до Кіберполіції щодо встановлення причетних до атаки
Хакери зламали сайт Київської обласної ради та залишили повідомлення Зеленському
2 листопада, 14:54

Соціум

Пропагандистська виставка у Москві зазнала масованої хакерської атаки
Пропагандистська виставка у Москві зазнала масованої хакерської атаки
Китай планує створити людиноподібних роботів до 2025 року
Китай планує створити людиноподібних роботів до 2025 року
Марк Цукерберг потрапив на операційний стіл
Марк Цукерберг потрапив на операційний стіл
Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів
Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів
Російські командири продають солдатів до ПВК: названо ціну
Російські командири продають солдатів до ПВК: названо ціну
Масштабна повінь в Італії: щонайменше шестеро людей загинули
Масштабна повінь в Італії: щонайменше шестеро людей загинули

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
366K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
53K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
18K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
13K
«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи
13K
В Івано-Франківській області РФ атакувала військовий об'єкт
9818
Зеленський призначив нового командувача ССО

Новини

Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту