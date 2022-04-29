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    Події в Україні

    Українські Повітряні сили похвалилися кількістю збитої авіації рашистів

    Наші захисники продовжують нищити ворогів у небі - Українські Повітряні сили похвалилися кількістю збитої авіації рашистів
    Наші захисники продовжують нищити ворогів у небі
    фото з відкритих джерел

    За добу «приземлилося» 15 повітряних цілей

    Протягом доби, 28 квітня силами ЗСУ уражено 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Зокрема, у ворогів поменшало на:

    • 1 літак (Су-34);
    • 5 крилатих ракет;
    • 9 БпЛА.

    Нагадаємо, за добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей.

    Також 27 квітня в зоні ООС підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Як відомо, британська розвідка назвала два регіони, де зосереджена повітряна діяльність РФ.

    Авіація РФ зосереджена на півдні та сході України.
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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські Повітряні сили похвалилися кількістю збитої авіації рашистів