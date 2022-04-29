Українські Повітряні сили похвалилися кількістю збитої авіації рашистів
За добу «приземлилося» 15 повітряних цілей
Протягом доби, 28 квітня силами ЗСУ уражено 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зокрема, у ворогів поменшало на:
- 1 літак (Су-34);
- 5 крилатих ракет;
- 9 БпЛА.
Нагадаємо, за добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей.
Також 27 квітня в зоні ООС підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
Як відомо, британська розвідка назвала два регіони, де зосереджена повітряна діяльність РФ.