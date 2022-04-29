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    Події в Україні

    Окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині

    Ракета влучила в об&rsquo;єкт інфраструктури - Окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині
    Ракета влучила в об’єкт інфраструктури
    фото з відкритих джерел

    На щастя, обійшлося без жертв

    Увечері 28 квітня рашисти атакували Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району. Жертв немає. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

    «Сьогодні ввечері (28 квітня – ред.) під час повітряної тривоги ворог знов атакував нашу державу. Ракети руЗького міру не забули і про Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС», – написав він.

    Наслідки влучення ліквідовуються. Жертв нема.

    Нагадаємо, 28 квітня також російські ракети влучили у багатоповерхівку в Києві. Як стало відомо, внаслідок обстрілу Києва зросла кількість постраждалих (фото, відео)

    Також повідомлялося, що у Миколаєві лунають вибухи.

    Також 25 квітня над Хмельницькою АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети.

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    Теги: пожежа росія Хмельниччина окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині