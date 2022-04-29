Окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині

На щастя, обійшлося без жертв

Увечері 28 квітня рашисти атакували Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району. Жертв немає. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Сьогодні ввечері (28 квітня – ред.) під час повітряної тривоги ворог знов атакував нашу державу. Ракети руЗького міру не забули і про Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС», – написав він.

Наслідки влучення ліквідовуються. Жертв нема.

Нагадаємо, 28 квітня також російські ракети влучили у багатоповерхівку в Києві. Як стало відомо, внаслідок обстрілу Києва зросла кількість постраждалих (фото, відео)

Також повідомлялося, що у Миколаєві лунають вибухи.

Також 25 квітня над Хмельницькою АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети.

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