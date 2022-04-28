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    Ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН. Термінова заява Зеленського

    Президент відреагував на обстріл столиці - Ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН. Термінова заява Зеленського
    Президент відреагував на обстріл столиці
    фото: Офіс президента

    Рашисти вчиняють воєнні злочини на очах всього світу

    Сьогодні, 28 квітня, одразу після завершення перемовин президента України із генсеком ООН у Києві, у місто полетіло п’ять ракет. І це багато говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про це говорив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

    «Це свідчить про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що уособлює Організація. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції. Російські ракетні удари по Україні, по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах, укотре засвідчують: ще не можна розслаблятися. Не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротися. Ще потрібно гнати окупантів», – сказав він.

    Як сказав Зеленський, у Москві заявляли про те, що вони нібито припинили вогонь у Маріуполі. Але бомбардування позицій захисників міста триває.

    «Це воєнний злочин, який російські військові здійснюють буквально на очах в усього світу. Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан Генеральний секретар ООН був на перемовинах у Москві», – наголосив глава держави.

    Як відомо, сьогодні увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).

    Нагадаємо, Офіс президента вже відреагував на обстріл Києва під час візиту генсека ООН.

    Також з’явилися перші фото та відео обстріляної багатоповерхівки.

    Згодом стало відомо, що зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу (фото, відео).

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    Теги: росія окупанти ООН війна обстріл військові бомбардування Володимир Зеленський Україна президент злочин місто окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН. Термінова заява Зеленського