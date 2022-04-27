Захисники зони ООС розповіли про свій денний «урожай»

На Донеччині та Луганщині ЗСУ боронять рідну землю

Сьогодні збили три «Орлани-10» та крилату ракету

Упродовж поточної доби, 27 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили шість атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, українські захисники знищили:

п’ять танків,

одну артилерійську систему,

21 одиницю броньованої техніки,

одну бойову броньовану машину,

один автомобіль,

одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Нагадаємо, напередодні на Донбасі ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

Також на сході ЗСУ в боях ліквідували 75 окупантів.

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