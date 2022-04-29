У Софії пройшла хода на підтримку України, до неї приєдналася відома співачка (фото)

Учасники ходи закликали владу Болгарії надати військову допомогу Україні

У столиці Болгарії Софії 28 квітня пройшла чергова хода на підтримку України. Цього разу вона відбулась під закликом надання нашій державі військової допомоги. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Організатори ходи наголосили, що після майже двох місяців бойових дій в Україні, болгарський уряд так і не зміг ухвалити чітке і цивілізоване рішення щодо ситуації. Відтак, вони закликали владу надіслати військову допомогу Україні та зайняти гідну позицію щодо війни.

Хода розпочалась з мітингу перед будівлею адміністрації президента Болгарії, під час якого його учасники закликали болгарських політиків, уряд і парламент твердо виступити за військову допомогу та солідарність з Україною. Позицію президента Радева, який виступає проти надання Україні військової допомоги, характеризували як «ганебну» та освистали.

У мітингу також взяла участь українська співачка Катерина Бужинська, яка закликала підтримати українців. «Будь ласка, підтримайте наших людей. В Україні відбувається щось жахливе, гине мирне населення – жінки, діти. 160 тисяч дітей було викрадено. Росія хоче перетворити цих дітей на яничар», – розповіла Бужинська.

«Сьогоднішні часи – це часи, коли ми повинні проявити солідарність і показати, що ми разом стоїмо за всіма цими цінностями, з якими ми хочемо жити. Нейтралітет загалом означає васалітет, болгарин ніколи не був васалом. Україна – суверенна держава, яка просто хотіла мати свій шлях», – заявляли учасники ходи. Вони несли болгарські та українські прапори, а також банери з закликами до надання Україні зброї.

Раніше повідомлялося, що до Києва з робочим візитом прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Болгарії і співголова партії «Продовжуємо зміни» Асен Василєв зробив дуже різку антиросійську заяву.

Як раніше повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев заявив, що не бачить необхідності навідуватися до Києва, а також виступає проти поставок зброї Україні, оскільки це означає «пряме залучення в конфлікт».

Нагадаємо, Росія зупинила постачання газу в Болгарію. Своєю чергою, Міністерство енергетики Болгарії заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

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