Британська розвідка назвала два регіони, де зосереджена повітряна діяльність РФ

Авіація РФ зосереджена на півдні та сході України

Україна зберігає контроль над більшістю свого повітряного простору. Як повідомляє розвідка Великої Британії, Росія не змогла знищити українські ВПС або придушити систему ППО.

«Російська повітряна діяльність зосереджена насамперед на півдні та сході України, надаючи підтримку сухопутним військам Росії. Росія має дуже обмежений доступ з повітря до півночі та заходу України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами із протистояння», – попереджають британські розвідники.

(3/5) Russian air activity is primarily focused on southern and eastern Ukraine, providing support to Russian ground forces. Russia has very limited air access to the north and west of Ukraine, limiting offensive actions to deep strikes with stand-off weapons. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 27, 2022

Наголошується, що Росія продовжує атакувати українські військові засоби та логістичну інфраструктуру по всій країні.

«Більшість російських авіаударів по Маріуполю, ймовірно, будуть нанесені із застосуванням некерованих вільно падаючих бомб», – повідомляє розвідка Британії.

Ця зброя збільшує ризик жертв серед цивільного населення, йдеться у повідомленні.

(5/5) The majority of Russian air strikes in Mariupol are likely being conducted using unguided free-falling bombs. These weapons reduce Russia’s ability to effectively discriminate when conducting strikes, increasing the risk of civilian casualties. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 27, 2022

Додамо, що рашисти самі публікують відео обстрілу житлових будинків у Маріуполі.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі.

Раніше у мережі з'явилося відео застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів Маріуполя.