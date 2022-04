Британська розвідка назвала два регіони, де зосереджена повітряна діяльність РФ

Україна зберігає контроль над більшістю свого повітряного простору. Як повідомляє розвідка Великої Британії, Росія не змогла знищити українські ВПС або придушити систему ППО.

«Російська повітряна діяльність зосереджена насамперед на півдні та сході України, надаючи підтримку сухопутним військам Росії. Росія має дуже обмежений доступ з повітря до півночі та заходу України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами із протистояння», – попереджають британські розвідники.

(3/5) Russian air activity is primarily focused on southern and eastern Ukraine, providing support to Russian ground forces. Russia has very limited air access to the north and west of Ukraine, limiting offensive actions to deep strikes with stand-off weapons.