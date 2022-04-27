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    Події в Україні

    Британська розвідка назвала два регіони, де зосереджена повітряна діяльність РФ

    Британська розвідка оцінила українську ППО - Британська розвідка назвала два регіони, де зосереджена повітряна діяльність РФ
    Британська розвідка оцінила українську ППО
    фото: ЗСУ

    Авіація РФ зосереджена на півдні та сході України

    Україна зберігає контроль над більшістю свого повітряного простору. Як повідомляє розвідка Великої Британії, Росія не змогла знищити українські ВПС або придушити систему ППО.

    «Російська повітряна діяльність зосереджена насамперед на півдні та сході України, надаючи підтримку сухопутним військам Росії. Росія має дуже обмежений доступ з повітря до півночі та заходу України, обмежуючи наступальні дії глибокими ударами із протистояння», – попереджають британські розвідники.

    Наголошується, що Росія продовжує атакувати українські військові засоби та логістичну інфраструктуру по всій країні.

    «Більшість російських авіаударів по Маріуполю, ймовірно, будуть нанесені із застосуванням некерованих вільно падаючих бомб», – повідомляє розвідка Британії.

    Ця зброя збільшує ризик жертв серед цивільного населення, йдеться у повідомленні.

    Додамо, що рашисти самі публікують відео обстрілу житлових будинків у Маріуполі.

    Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

    Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі.

    Раніше у мережі з'явилося відео застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів Маріуполя.

    Теги: розвідка Маріуполь росія окупанти авіація війна літак Велика Британія Україна повітря окупація #stoprussia
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    Британська розвідка назвала два регіони, де зосереджена повітряна діяльність РФ