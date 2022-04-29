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    Генсек ООН шокований ударом по Києву під час його візиту

    Антоніу Гутерреш розповів журналісту ВВС про свої емоції після ракетного удару - Генсек ООН шокований ударом по Києву під час його візиту
    Антоніу Гутерреш розповів журналісту ВВС про свої емоції після ракетного удару
    фото: ВВС

    Росіяни обстріляли столицю України одразу після перемовин президента та Гутерреша

    Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що він шокований ракетним ударом по Києву. Атаку росіяни здійснили якраз під час його візиту в столицю України. Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Бен Браун ввечері 28 квітня.

    Тобто це трапилось якраз після візиту генсека ООН у Київ.

    «Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, коли він перебував в місті для переговорів з президентом Зеленським», – мовиться у повідомленні.

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    Також журналіст пригадав, що Україна називає це «жахливим актом варварства» та «листівкою з Москви».

    Як відомо, 28 квітня увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).

    Нагадаємо, Офіс президента вже відреагував на обстріл Києва під час візиту генсека ООН.

    Крім того, щодо ракетного удару по Києву під час візиту генсека ООН терміново висловився Зеленський.

    Також з’явилися перші фото та відео обстріляної багатоповерхівки.

    Згодом стало відомо, що зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу (фото, відео).

    Теги: росія окупанти Київ ООН війна Україна Генсек ООН журналіст окупація #stoprussia
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    Генсек ООН шокований ударом по Києву під час його візиту