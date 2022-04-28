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    Події в Україні

    Яке озброєння Україна сподівається отримати завдяки ленд-лізу: Генштаб оприлюднив список

    Україна розраховує отримати від США важке озброєння - Яке озброєння Україна сподівається отримати завдяки ленд-лізу: Генштаб оприлюднив список
    Україна розраховує отримати від США важке озброєння
    фото з відкритих джерел

    Україна розраховує на поставки танків та винищувачів

    У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували озброєння, яке наша країна може отримати в результаті ленд-лізу. Ідеться про допомогу у $20 млрд на наступні півроку. Списком відомство поділилося у Telegram. Це:

    • Танки третього покоління M1A2 Abrams.
    • Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley.
    • Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin.
    • Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS.
    • Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS.
    • Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2.
    • ЗРК Patriot.
    • Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D.

    Нагадаємо, палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України. «За» проголосували 417 представників нижньої палати Конгресу США, «проти» – лише 10.

    У тексті документа йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» та для інших цілей.

    Раніше стало відомо, що у США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Як відомо, також США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.

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    Теги: росія окупанти США війна Генштаб мова машини Україна Telegram озброєння населення окупація #stoprussia
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    Яке озброєння Україна сподівається отримати завдяки ленд-лізу: Генштаб оприлюднив список