Яке озброєння Україна сподівається отримати завдяки ленд-лізу: Генштаб оприлюднив список
Україна розраховує на поставки танків та винищувачів
У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували озброєння, яке наша країна може отримати в результаті ленд-лізу. Ідеться про допомогу у $20 млрд на наступні півроку. Списком відомство поділилося у Telegram. Це:
- Танки третього покоління M1A2 Abrams.
- Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley.
- Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin.
- Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS.
- Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS.
- Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2.
- ЗРК Patriot.
- Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D.
Нагадаємо, палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України. «За» проголосували 417 представників нижньої палати Конгресу США, «проти» – лише 10.
У тексті документа йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» та для інших цілей.
Раніше стало відомо, що у США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України.
Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.
Як відомо, також США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.