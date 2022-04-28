  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    За добу збито вісім повітряних цілей ворога

    Ракета окупантів не долетіла до цілі - За добу збито вісім повітряних цілей ворога
    Ракета окупантів не долетіла до цілі
    фото: пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ

    У середу знищено шість безпілотників рашистів

    За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Зокрема, «приземлилися»:

    • 1 літак (імовірно, Су-34);
    • 1 крилата ракета;
    • 6 БпЛА ОТР.

    «Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах», – йдеться повідомленні.

    Нагадаємо, 27 квітня в зоні ООС підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Як відомо, протягом минулої даби також ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів.

    А 26 квітня ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна літак Україна ракета окупація перевезення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу збито вісім повітряних цілей ворога