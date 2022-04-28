За добу збито вісім повітряних цілей ворога

Ракета окупантів не долетіла до цілі

У середу знищено шість безпілотників рашистів

За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, «приземлилися»:

1 літак (імовірно, Су-34);

1 крилата ракета;

6 БпЛА ОТР.

«Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах», – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня в зоні ООС підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Як відомо, протягом минулої даби також ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів.

А 26 квітня ЗСУ «приземлили» 10 ворожих одиниць авіації.

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