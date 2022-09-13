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Громади залишились без води. Окупанти знову обстріляли Нікополь

Альона Боженко
glavcom.ua
Громади залишились без води. Окупанти знову обстріляли Нікополь
Окупанти вчергове обстріляли Нікопольський район
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілів пошкоджена лінія електропередач

Ввечері, 13 вересня, рашисти завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів декілька громад залишились без води. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

«Ввечері війська РФ вдарили по Нікопольському району. Пошкоджена лінія електропередач», – заявив Лукашук.

Внаслідок цього, у Марганецькій, Томаківській та Мирівській громадах не було водопостачання. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

«Від початку доби по Нікополю було випущено щонайменш 20 реактивних снарядів та десять артилерійських 152-ох міліметрів», – розповів Лукашук.

Також окупанти гатили по Червоногригорівській громаді. На щастя жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 вересня російські загарбники вдарили по двох районах Харкова. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, шестеро людей отримали поранення.

До слова, триває 202-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: рашисти окупанти обстріл водопостачання

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