Є чеченці, а є кадирівці. Арестович просить українців поважати мусульман (відео)
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Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович звернувся до українців з проханням розрізняти кадирівців та інших мусульман світу.
Більше того, за його словами, неприйнятно ображати за релігійною ознакою.
«Ви ображаєте багато країн світу, які нам допомагають, а також своїх бойових товаришів, які пліч-о-пліч воюють разом з нами.
Давайте розрізняти чеченців і кадирівців», − просить Арестович.
Він додає, що кадирівців треба бити на полі бою, а не в коментарях до новин.
Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.
Хоча це не завадило ставленику кремлівського диктатора в Чечні Рамзану Кадирову заявити, що якби він керував «спецоперацією» в Україні, то над Києвом і Харковом окупанти давно би вже вивісили свої прапори.
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