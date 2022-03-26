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    Є чеченці, а є кадирівці. Арестович просить українців поважати мусульман (відео)

    Олексій Арестович згадав стару чеченську приказку: &laquo;Чоловік це не той, хто вміє воювати, а той, хто точно знає, хто його ворог&raquo; - Є чеченці, а є кадирівці. Арестович просить українців поважати мусульман (відео)
    Олексій Арестович згадав стару чеченську приказку: «Чоловік це не той, хто вміє воювати, а той, хто точно знає, хто його ворог»
    скріншот з відео

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    Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович звернувся до українців з проханням розрізняти кадирівців та інших мусульман світу.

    Більше того, за його словами, неприйнятно ображати за релігійною ознакою.

    «Ви ображаєте багато країн світу, які нам допомагають, а також своїх бойових товаришів, які пліч-о-пліч воюють разом з нами.

    Давайте розрізняти чеченців і кадирівців», − просить Арестович.

    Він додає, що кадирівців треба бити на полі бою, а не в коментарях до новин.

    Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.

    Хоча це не завадило ставленику кремлівського диктатора в Чечні Рамзану Кадирову заявити, що якби він керував «спецоперацією» в Україні, то над Києвом і Харковом окупанти давно би вже вивісили свої прапори.

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    Теги: росія окупанти війна Чечня Рамзан Кадиров українці мусульмани Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Є чеченці, а є кадирівці. Арестович просить українців поважати мусульман (відео)