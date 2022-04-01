Офіцер російського спецназу з презирством висловився про кадирівців (відео)

«Ледь що, зразу тікають»

На думку російських військових, чеченці вважають себе домінантною нацією по відношенню до росіян і не хочуть воювати за Росію, біжать з поля бою, підставляючи й прирікаючи на смерть російських військовослужбовців.

Чеченці утримуються за рахунок скорочення доходів росіян і потрібні путінському режиму лише для подавлення потенційних протестів проти Кремля.

Про це розказує офіцер спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ в перехопленій розмові отриманій Guildhall від джерела в українській розвідці.

«(…) Вони виховані, як «нація домінантів», що «ми ось такі, ми еліта серед еліт». Ви що не знаєте, вони підмяли під себе все в Росії, в Москві, весь нал, весь безнал, вибивання грошей, всі «кришування» і це вигідно державі (…)», – розповідає російський військовослужбовець.

Офіцер ГРУ відзначає, що серед чеченців і на Кавказі в цілому культивувалась ідея «вищої нації», вона ненавидять росіян і стримуються від бунту проти центральної влади в РФ лише за рахунок матеріальних позбавлень самих росіян.

«(…) Ось це культивування вищої нації, а це в нас теж присутнє і на всьому Кавказі, всі про це говорять. Спочатку чехи (чеченці – ред.), потім дагестанці й потім інгуші. В інгушів, слава Богу, на фоні інших, у них все ж таки більше і честь поставлена, і все ж таки вони притримуються певних…у них немає такого страшного ненависництва, а я тобі скажу, що даги (дагестанці – ред.) і чечени, о, я то з ними, вибачте хлопці, я не знаю хто як, а я з ними і наспілкувався, і наслужився, і я вам скажу, що там сидить будь здоровий, тільки воно стримується нашими грошима та тим, що їх там мало поки, ось і все. А це по-хорошому друзі та сама Україна і дай їм волю, і силу, і ви б дуже здивувалися, як все відбулося», – йде мова в перехопленні.

За словами учасника розмови чеченці не хочуть воювати за росію й тікають з поля бою, оскільки в зв’язку з кращим ніж у росіян матеріальним становищем «їм є що втрачати».

«Я давно на цю тему і тобі особисто говорив, і звідти говорять, що крім понтів нічого, воювати за росію не хочуть, ідуть лише другою хвилею, тільки зачищають, тільки понти, дуже рідко, коли вони щось там десь якось виконують, в основному один пафос, дорога розгрузка, дорога зброя, дорогий супровід і все. Ледь що – зразу тікають, стрілляють у всі сторни (…). Вибачте за лайку, я їх по Кавказу знаю і тут знаю, що не хочуть вони нічого робити, одні казки, понти ось ці – брат Ахмат, сила, хандуліла, аллах акбар і все в цьому дусі, і все, на цьому все закінчується. А так, жодне життя свою не хочуть, їм на відміну від наших є, що втрачати, у них у всіх в Чечні зарплата в два-три рази вища ніж у нас, у всіх по будинку, по квартирці, по іномарці хорошій стоїть».

Говориться, що кавказці потрібні путінському режиму, щоб убивати росіян в ході подавлення можливих протестів проти Кремля.

«(…) Зараз війна показує, що російська війна потрібна тільки росіянам і вірно кажуть, – «кавказський світ, він завжди буде сидіти на нашій спині навантаженням» і буде тільки жерти з нашої тарілки і спати в наших ліжкаї. Все що там зараз у них, за чий рахунок вони живуть, вони живуть за рахунок того, що в наших старих пенсій немає, за рахунок того, що ми не їздимо на хороших… (машинах – ред.), тому що вони все туди женуть, все на Кавказ женуть, закривають, підкупають їх, аби вони лише ходили махали «ми вояки путіна», «ми вовки путіна», да це все … (брехня – ред.), вони готові тільки (убивати – ред.) нас, якщо російський бунт проти держави не дай Бог піднімуть, ось вони примчаться…(убивати – ред.) наших. А так вони ні на що не здатні», – розповів офіцер російського спецназу.

Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.