Українські воїни наступного тижня почнуть навчання із системою Patriot – CNN

Підготовка українських військових буде тривати декілька місяців

Українські захисники пройдуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їх підготовка буде тривати протягом декількох місяців. Про це повідомляє CNN.

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Українці будуть тренуватись у Форт-Сіллі в Оклахомі. Там США проводять тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО з власними військовими. Це місце є одним із чотирьох для базової підготовки армії. Там також знаходиться артилерійська школа, яка понад століття навчає військовослужбовців.

За словами помічника міністра оборони Лаури Купер, підготовка українських військових буде тривати декілька місяців. «Я не можу назвати точні терміни завершення навчання», – сказала вона.

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При цьому відомо, що в США розглядають різні варіанти навчання українців. Як безпосередньо на американських полігонах, так і за кордоном або поєднання обох варіантів.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни.