Терорист Пригожин визнав силу і хоробрість ЗСУ

Спонсор «Вагнера» Євген Пригожин заперечив інформацію про дезертирство в лавах ЗСУ

Засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» заявив, що ЗСУ мужньо захищають територію міста Соледар на Донеччині.

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Пригожин сказав, що у телеграм-каналах з'явилася інформація, що під Бахмут перекинули співробітників СБУ, завданням яких є припинити дезертирство в лавах ЗСУ. Спонсор «Вагнера» це заперечив та навіть похвалив українських бійців.

«Давайте будемо чесними один з одним. Це не так. Українська армія хоробро бореться за Бахмут і Соледар. На західних околицях Соледара йдуть важкі кровопролитні бої. ЗСУ мужньо захищають територію Соледара. Тому інформація про їхнє масове дезертирство не є правдивою», – каже «кухар Путіна».

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Нагадаємо, фінансист ПВК «Вагнера» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

У ПВК «Вагнера» стверджують, що за останні кілька днів захопили територію у межах Соледара. Багато російських джерел розглядають ці «успіхи» як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

Раніше аналітики ISW повідомили, що фінансист ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

Українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, Україна виграла додатковий час і сили, а Росія лише втратила тисячі своїх військових.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто.