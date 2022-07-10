Українські воїни відзвітували про успіхи на півдні
Обстановка на півдні напружена
Збройні сили України сьогодни знищили на півдні 15 військових та понад 60 одиниць техніки. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у Facebook.
«Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.
Загалом, обстановка в операційній зоні південних регіонів напружена, динамічна у розвитку, але контрольована силами оборони.
Противник продовжує вести бойові дії на своїх рубежах оборони, застосовуючи підступну тактику обстрілів наших тилових районів і авіаційних ударів.
У районі Плотницького урочища ворог, намагаючись стримати просування наших військ, не має успіху на суходолі та продовжує завдавати ударів з гелікоптерів. Дві спроби таких атак були безуспішні; ухиляючись від вогню у відповідь, Ка-52 змушені були ретируватися.
Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.