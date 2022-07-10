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    Події в Україні

    Українські воїни відзвітували про успіхи на півдні

    Противник&nbsp;застосовує підступну тактику обстрілів тилових районів - Українські воїни відзвітували про успіхи на півдні
    Противник застосовує підступну тактику обстрілів тилових районів
    фото: Генштаб ЗСУ

    Обстановка на півдні напружена

    Збройні сили України сьогодни знищили на півдні 15 військових та понад 60 одиниць техніки. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у Facebook.

    «Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

    Загалом, обстановка в операційній зоні південних регіонів напружена, динамічна у розвитку, але контрольована силами оборони.

    Противник продовжує вести бойові дії на своїх рубежах оборони, застосовуючи підступну тактику обстрілів наших тилових районів і авіаційних ударів.

    У районі Плотницького урочища ворог, намагаючись стримати просування наших військ, не має успіху на суходолі та продовжує завдавати ударів з гелікоптерів. Дві спроби таких атак були безуспішні; ухиляючись від вогню у відповідь, Ка-52 змушені були ретируватися.

    Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські воїни відзвітували про успіхи на півдні