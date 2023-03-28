Постачання боєприпасів Україні: Франція зробила заяву

Уряд Франції розглядає можливість збільшення фінансування фонду ЄС для допомоги України

Франція подвоїть постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Очікується, що постачання будуть збільшені з кінця березня. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю Le Figaro.

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«Ми також надаватимемо наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоїмо постачання 155-мм снарядів, з кінця березня їх буде надаватися 2000 на місяць», – заявив глава Міноборони.

Лекорню також прокоментував терміни постачання зенітно-ракетного комплексу SAMP-T для України. Система ППО надійде «найближчим часом».

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Крім того, уряд Франції розглядає можливість збільшення фінансування фонду ЄС для допомоги України.

Раніше повідомлялося, що Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів.

До слова, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.