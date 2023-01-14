Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міни, патрони й БПЛА: яку смертоносну зброю виробляє Україна

Аліна Євич
glavcom.ua
Міни, патрони й БПЛА: яку смертоносну зброю виробляє Україна
Україна розгорнула виробництво покращених осколкових мін в одній з країн НАТО
фото з відкритих джерел

Міна, створена на потужностях країн-партнерів, удвічі небезпечніша, ніж радянська

Із початку повномасштабного вторгнення Україна залучала максимальну кількість зброї та потужностей до боротьби. Подекуди доводилося воювати з радянською технікою, яка на сьогодні застаріла – і за потужністю, і за розмірами шкоди, яку може нанести ворогу. Тому державний концерн розробив за новим зразком міну 82-мм для мінометних пострілів. Виробництво розміщене на території партнерських країн НАТО.

Речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад розповідає, що на відстані п’яти метрів від вибуху міни нового зразка нараховують в середньому 460 уламків. Натомість «штабна радянська» міна (старого зразку) «видавала» 198 уламків. Відтак артилерійська міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів. У цьому – ключове удосконалення боєприпасу.

«Уперше за 31 рік відновленої незалежності Україна зуміла налагодити виробництво осколкових мін. Виробництво розгорнули на потужностях країн-партнерів – не в Україні, аби убезпечити від прильотів. Але удосконалена технологія виготовлення цієї осколкової міни є українською й люди, які збирають цю міну – українці.

Нова артилерійська міна удосконалена – зокрема, у 2-2,5 раза збільшена кількість смертоносних осколків, які вона продукуватиме під час вибуху. На сьогодні ми вже встигли відвантажити десятки тисяч цих мін на передову і, думаю, вони уже встигли пройти своє бойове застосування. Тож обсяги виробництва тепер лише нарощуються, щоб закривати потребу фронту», – прокоментувала Наталія Сад.

Крім того, ще на початку повномасштабного вторгнення Україна відчула брак важливих для оборони боєприпасів – дефіцитними стали артилерійські снаряди калібру 122 та 152 мм. Складно було їх знайти навіть на складах країн-партнерів, оскільки усі запаси були вичерпані. Ті, які залишилися, Україна викупила – як каже речниця державного концерну, склади фактично «вичистили». Проте потреба в них не зменшувалася, через що «Укроборонпром» вирішив виготовляти ці боєприпаси самостійно.

«Ми налагодили виробництво дефіцитних боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм – дефіцитних тому, що країни-партнери, здебільшого Варшавського договору, які мали на складах ці боєприпаси, ці запаси вичерпали. Після початку повномасштабної війни ми змогли викупити, вичистити склади практично під нуль. Постало питання: де брати ці боєприпаси на майбутнє, щоб забезпечувати ЗСУ снарядами? Виникла потреба в розгортанні такого виробництва в межах України. Також вилучили залучити потужності країн-членів НАТО. Це повноцінні постріли з вибуховим снарядом, а не лише оболонка. Це те, що дає змогу нашій артилерії відпрацьовувати поставлені задачі. Проте зауважу, що всю потребу ми не «закриваємо» – лише більшу частину, оскільки запити щодня більші», – пояснює речниця державного концерну Наталія Сад.

Разом із тим, в Україні продовжують виготовляти та випробовувати ударні безпілотники, про які стало відомо наприкінці 2022 року. Тоді підприємство анонсувало, що БПЛА матиме дальність польоту до 1000 км та зможе переносити близько 75 кг «корисного навантаження» (вибухових боєприпасів). Перші випробування безпілотника уже завершені, проте на черзі – решта перевірок. Однак на цьому етапі виробництва безпілотників інформацію про них розголошувати не можна.

«На сьогодні в суспільстві чомусь склалася думка, що воюють і перемагають винятково HIMARS та інші одиниці високотехнологічного, далекобійного озброєння. Але якщо говорити про співвідношення українського та закордонного озброєння, то це далеко не 50 на 50 і далеко не 60 на 40. Тобто ми все ж продовжуємо воювати тим озброєнням, які виготовляють, модернізують підприємства державного оборонно-промислового комплексу, підприємства «Укроборонпрому». За 10 місяців повномасштабної війни за різними видами озброєння та військової техніки ми змогли наростити обсяги роботи з ремонту в 5-8 разів: це величезні зрушення, беручи до уваги, що потреби щодня і від місяця до місяця зростають», – розповіла речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад.

Нагадаємо, що російські терористи знову готуються до нового масованого удару по містах України. Нова атака на Україну, ймовірно, буде комбінованою – росіяни можуть використати як ракети, так і куплені в Ірану дрони-камікадзе.

 

Теги: українці Україна боєприпаси Укроборонпром озброєння росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подоляк розповів, що треба ЗСУ для контрнаступу
«Ворог буде тікати». Банкова розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ для контрнаступу
7 сiчня, 23:25
Українські військові запускають снаряди із французької САУ
Як французька зброя знищує російських загарбників в Україні – відео Міноборони
8 сiчня, 23:27
Україна має отримати все необхідне, щоб вигнати окупантів з України
Головне за ніч: нова зброя для українських військових та криваві обстріли рашистів
10 сiчня, 07:30

Події в Україні

Росія влаштувала черговий ракетний терор України: що відомо
Росія влаштувала черговий ракетний терор України: що відомо
Міни, патрони й БПЛА: яку смертоносну зброю виробляє Україна
Міни, патрони й БПЛА: яку смертоносну зброю виробляє Україна
Повітряна тривога: ракети ворога в небі над Україною
Повітряна тривога: ракети ворога в небі над Україною
Ситуація у Соледарі. Експерт оцінив наслідки для України
Ситуація у Соледарі. Експерт оцінив наслідки для України
Бої за Соледар точаться в місті й на околицях – Кириленко
Бої за Соледар точаться в місті й на околицях – Кириленко
У повітрі 17 бомбардувальників: влада застерегла про новий ракетний удар РФ
У повітрі 17 бомбардувальників: влада застерегла про новий ракетний удар РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
73K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
53K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
49K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
35K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
33K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту