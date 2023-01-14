Міни, патрони й БПЛА: яку смертоносну зброю виробляє Україна

Міна, створена на потужностях країн-партнерів, удвічі небезпечніша, ніж радянська

Із початку повномасштабного вторгнення Україна залучала максимальну кількість зброї та потужностей до боротьби. Подекуди доводилося воювати з радянською технікою, яка на сьогодні застаріла – і за потужністю, і за розмірами шкоди, яку може нанести ворогу. Тому державний концерн розробив за новим зразком міну 82-мм для мінометних пострілів. Виробництво розміщене на території партнерських країн НАТО.

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Речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад розповідає, що на відстані п’яти метрів від вибуху міни нового зразка нараховують в середньому 460 уламків. Натомість «штабна радянська» міна (старого зразку) «видавала» 198 уламків. Відтак артилерійська міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів. У цьому – ключове удосконалення боєприпасу.

«Уперше за 31 рік відновленої незалежності Україна зуміла налагодити виробництво осколкових мін. Виробництво розгорнули на потужностях країн-партнерів – не в Україні, аби убезпечити від прильотів. Але удосконалена технологія виготовлення цієї осколкової міни є українською й люди, які збирають цю міну – українці.

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Нова артилерійська міна удосконалена – зокрема, у 2-2,5 раза збільшена кількість смертоносних осколків, які вона продукуватиме під час вибуху. На сьогодні ми вже встигли відвантажити десятки тисяч цих мін на передову і, думаю, вони уже встигли пройти своє бойове застосування. Тож обсяги виробництва тепер лише нарощуються, щоб закривати потребу фронту», – прокоментувала Наталія Сад.

Крім того, ще на початку повномасштабного вторгнення Україна відчула брак важливих для оборони боєприпасів – дефіцитними стали артилерійські снаряди калібру 122 та 152 мм. Складно було їх знайти навіть на складах країн-партнерів, оскільки усі запаси були вичерпані. Ті, які залишилися, Україна викупила – як каже речниця державного концерну, склади фактично «вичистили». Проте потреба в них не зменшувалася, через що «Укроборонпром» вирішив виготовляти ці боєприпаси самостійно.

«Ми налагодили виробництво дефіцитних боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм – дефіцитних тому, що країни-партнери, здебільшого Варшавського договору, які мали на складах ці боєприпаси, ці запаси вичерпали. Після початку повномасштабної війни ми змогли викупити, вичистити склади практично під нуль. Постало питання: де брати ці боєприпаси на майбутнє, щоб забезпечувати ЗСУ снарядами? Виникла потреба в розгортанні такого виробництва в межах України. Також вилучили залучити потужності країн-членів НАТО. Це повноцінні постріли з вибуховим снарядом, а не лише оболонка. Це те, що дає змогу нашій артилерії відпрацьовувати поставлені задачі. Проте зауважу, що всю потребу ми не «закриваємо» – лише більшу частину, оскільки запити щодня більші», – пояснює речниця державного концерну Наталія Сад.

Разом із тим, в Україні продовжують виготовляти та випробовувати ударні безпілотники, про які стало відомо наприкінці 2022 року. Тоді підприємство анонсувало, що БПЛА матиме дальність польоту до 1000 км та зможе переносити близько 75 кг «корисного навантаження» (вибухових боєприпасів). Перші випробування безпілотника уже завершені, проте на черзі – решта перевірок. Однак на цьому етапі виробництва безпілотників інформацію про них розголошувати не можна.

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«На сьогодні в суспільстві чомусь склалася думка, що воюють і перемагають винятково HIMARS та інші одиниці високотехнологічного, далекобійного озброєння. Але якщо говорити про співвідношення українського та закордонного озброєння, то це далеко не 50 на 50 і далеко не 60 на 40. Тобто ми все ж продовжуємо воювати тим озброєнням, які виготовляють, модернізують підприємства державного оборонно-промислового комплексу, підприємства «Укроборонпрому». За 10 місяців повномасштабної війни за різними видами озброєння та військової техніки ми змогли наростити обсяги роботи з ремонту в 5-8 разів: це величезні зрушення, беручи до уваги, що потреби щодня і від місяця до місяця зростають», – розповіла речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад.

Нагадаємо, що російські терористи знову готуються до нового масованого удару по містах України. Нова атака на Україну, ймовірно, буде комбінованою – росіяни можуть використати як ракети, так і куплені в Ірану дрони-камікадзе.