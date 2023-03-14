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Україна розпочала власне виробництво 125-мм снарядів для танків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна розпочала власне виробництво 125-мм снарядів для танків
Укроборонпром

На замовлення Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-8

Державний концерн «Укроборонпром» почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Про це повідомляє пресслужба концерну.

«Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули в тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на замовлення Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80, якими Сили безпеки і оборони України б'ють окупантів.

«Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо», – додали в концерні.

Також нещодавно «Укроборонпром» підписав із Міністерством оборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також створюються у взаємодії з однією країною-членом НАТО.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що «Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО.

Теги: Укроборонпром війна танки Україна

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