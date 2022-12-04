Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань

Концерн переходить до етапу випробувань безпілотника під дією засобів радіоелектронної боротьби

«Укроборонпром» успішно провів низку випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів. У концерні сподіваються до кінця 2022 року перевірити дрон у бою. Про це розповіла речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що за дорученням начальника Генштабу ЗСУ концерн переходить до етапу випробувань безпілотника під дією засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Речниця нагадала, що концерн нещодавно анонсував розробку українського дрона-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кг вибухової речовини.

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«Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати», – зазначила Сад.

Раніше повідомлялося, що в Росії закінчуються безпілотники «Орлани».

Нагадаємо, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.