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ЗСУ вже «демілітаризували» понад 91 тис. рашистів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже «демілітаризували» понад 91 тис. рашистів – Генштаб
Росія вже втратила в Україні 5892 бойові броньовані машини
фото ілюстративне

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 91 150 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 91150 (+550) осіб ліквідовано; 
  • танків – 2922 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 5892 (+6) од;
  • артилерійських систем – 1908 (+2) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засоби ППО – 210 (+0) од;
  • літаків – 281 (+1) од;
  • гелікоптерів – 263 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1);
  • крилаті ракети – 531 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од;
  • спеціальна техніка – 163 (+0).
Втрати окупантів станом на 4 грудня
Втрати окупантів станом на 4 грудня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 284-а доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Теги: війна ЗСУ росія окупанти Україна

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