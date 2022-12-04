ЗСУ вже «демілітаризували» понад 91 тис. рашистів – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 91 150 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 грудня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 91150 (+550) осіб ліквідовано;
- танків – 2922 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 5892 (+6) од;
- артилерійських систем – 1908 (+2) од;
- РСЗВ – 395 (+0) од;
- засоби ППО – 210 (+0) од;
- літаків – 281 (+1) од;
- гелікоптерів – 263 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1);
- крилаті ракети – 531 (+0);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од;
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 284-а доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
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