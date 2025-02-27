Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Український військовий самотужки захопив у полон шістьох окупантів (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Український військовий самотужки захопив у полон шістьох окупантів (відео)
Український військовий зміг самостійно викурити з бліндажа окупантів
скріншот з відео

Окупанти просиділи у бліндажі чотири дні, після того, як їх штурм провалився

Боєць 4-го батальйону оперативного призначення «Сила Свободи» бригади «Рубіж» самотужки взяв в полон шістьох окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал бригади.

Зазначається, що український військовий зміг викурити з бліндажа шістьох окупантів, які перебували там протягом чотирьох днів, після того, як їх штурм наших позицій провалився.

Раніше ми писали, що підполковник Богдан «Тавр» Кротевич залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». Кротевич подякував підрозділу та розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його Telegram-канал.

Нагадаємо, «Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира.

Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обовʼязків начштабу, Кротевич керував обороною та контрнаступальними діями «Азова» на Кремінському та Торецькому напрямках.

Читайте також:

Теги: росіяни Україна ЗСУ війна штурм відео полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танки у місті. 72-а ОМБР, єдина механізована бригада, визначена вищим військовим керівництвом для оборони Києва, висувається до столиці. 21 лютого 2022 року
Завтра була війна. Як Київ готувався до оборони: нові подробиці Роковини
22 лютого, 21:00
«Надскладна ніч». Голова Черкаської ОВА повідомив про наслідки масованої дронової атаки
У Черкасах внаслідок нічної атаки РФ виникли пожежі на території трьох підприємств
4 лютого, 08:33
Винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну, Британія скликає «Рамштайн». Головне за 6 лютого
Винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну, Британія скликає «Рамштайн». Головне за 6 лютого
6 лютого, 21:06
«Бойові пташки» можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку
ЗСУ беруть на озброєння новий вітчизняний безпілотник
10 лютого, 22:33
Втрати росіян у штурмі – щонайменше рота живої сили, запевняють у «Магурі»
Росіяни із солдатами КНДР пішли в атаку на Курщині: штурм тривав понад 16 годин
8 лютого, 20:58
На вокзалі Келлога зустріла Пані посол США в Україні Бріджит Брінк
Спецпосланець США Кіт Келлог прибув до Києва
19 лютого, 10:01
Кадр із фільму «Люди» режисерів Мацея Слесіцького та Філіпа Хіллесленда, 2024
У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні
19 лютого, 15:54
Стармер і Макрон хочуть переконати Трампа припинити сепаратні переговори з Росією
Стармер і Макрон хочуть «відтягнути» Трампа від Путіна – The Times
24 лютого, 10:02
Фінляндія є учасником Фонду «Партнерство за сильну Україну»
Фінляндія надає Україні допомогу на мільйони євро
24 лютого, 11:26

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року
Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області
Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області
Пʼятеро загиблих і 11 поранених. Росія атакувала Костянтинівку (оновлено)
Пʼятеро загиблих і 11 поранених. Росія атакувала Костянтинівку (оновлено)
Вбивство Ірини Фаріон. Зінченку продовжено запобіжний захід до 24 квітня
Вбивство Ірини Фаріон. Зінченку продовжено запобіжний захід до 24 квітня
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
Туреччина долучиться до відбудови України: перші тендери з’являться навесні
Туреччина долучиться до відбудови України: перші тендери з’являться навесні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
20K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
18K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
8790
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова
8037
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу

Новини

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua