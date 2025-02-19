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Спецпосланець США Кіт Келлог прибув до Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Спецпосланець США Кіт Келлог прибув до Києва
На вокзалі Келлога зустріла Пані посол США в Україні Бріджит Брінк
фото: Суспільне

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що «це шанс провести хороші потенційні переговори»

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав у Київ. Про це повідомляє Суспільне.

На вокзалі Келлога зустріла Пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що «це шанс провести хороші потенційні переговори».

«Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо», – сказав Келлог.

Спецпосланник Трампа додав, що справді вірить, що «війна не розпочалася би, якби Трамп був тоді президентом».

«Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося», – сказав Келлог.

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду. За словами Келлога, питання мирної угоди вирішуватиметься у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом.

До слова, Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру, а саме провести переговори на її території.

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Теги: США посол Україна Бріджит Брінк переговори Кіт Келлог

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