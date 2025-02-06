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Винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну, Британія скликає «Рамштайн». Головне за 6 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну, Британія скликає «Рамштайн». Головне за 6 лютого
фото з відкритих джерел

Україна має отримати до десяти винищувачів Mirage 2000

Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну, Британія вперше скликатиме «Рамштайн» замість США, додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів. «Главком» склав добірку новин 6 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну

Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ.

Передача Mirage 2000-5F стала можливою завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч з артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.

Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами Mirage були ще й Бразилія та Катар. Mirage використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інші.

Британія вперше скликатиме «Рамштайн» замість США

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого. Його очолить Велика Британія. Посадовці зберуться перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, мірою того як міжнародна спільнота продовжує працювати разом для підтримки України у боротьбі з російським ворогом.

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Водночас новий міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Геґсет візьме участь у засіданні «Рамштайну».

Україна отримала додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів

Повітряні сили Збройних сил України отримали підсилення – винищувачі F-16 від Королівства Нідерландів. За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, літаки незабаром почнуть виконувати бойові завдання, посилюючи оборону України та здатність ефективно протистояти російській агресії.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року до України прибула друга партія літаків F-16 від Данії. Раніше стало відомо, що Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 101 млн грн на закупівлях для ЗСУ

ДБР повідомило про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська, який входить до системи сил логістики Збройних сил України, та їх пособникам, які заволоділи понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ.

Створив протиправну схему колишній очільник КЕВ Луганська. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця.

Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» придбати Uklon

Антимонопольний комітет України надав дозвіл телекомунікаційній компанії «Київстар» на придбання сервісу таксі Uklon. Відповідне рішення стосується п'яти заявок на придбання, поданих до комітету 23 грудня 2024 року. Зокрема, йдеться про компанії: ТОВ «Тех Уклон», ТОВ «Уклон Корпорейт», ТОВ «Уклон Україна», Кіпрська Uklon LT.

Крім цього, «Київстар» отримав дозвіл через ТОВ «Уклон Корпорейт» на контроль над активами ТОВ «Уклон Україна».

Комітет дійшов висновку, що дії приватного акціонерного товариства не призведуть до структурних змін на жодному з трьох залучених товарних ринків: онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг із доставки товарів.

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Теги: війна Володимир Зеленський винищувач Курщина

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