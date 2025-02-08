Росіяни із солдатами КНДР пішли в атаку на Курщині: штурм тривав понад 16 годин

Зупиняла нову масовану атаку ворога 47 бригада «Маґура» разом із суміжниками

Війська РФ із солдатами з КНДР знову пішли в штурм на Курщині. Про це повідомила 47 бригада «Маґура», яка разом із суміжниками зупиняла нову масовану атаку ворога. За даними військових, цього разу противник змінив тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то нині кинули на штурм саме піхоту.

«Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на баггі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами», – сказано у повідомленні.

По ворогу відпрацювали всі підрозділи 47 бригади. Потужно погасили противника Bradley та артилерія касетними снарядами під коригуванням розвідроти.

Втрати росіян у цьому штурмі – щонайменше рота живої сили, запевняють у «Магурі».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія знову підтягнула солдатів Північної Кореї для штурмів у Курській області.

Як відомо, українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

Раніше повідомлялося, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.