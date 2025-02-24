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Стармер і Макрон хочуть «відтягнути» Трампа від Путіна – The Times

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Стармер і Макрон хочуть «відтягнути» Трампа від Путіна – The Times
Стармер і Макрон хочуть переконати Трампа припинити сепаратні переговори з Росією
фото: Тобі Мелвілл

Британський прем’єр і французький президент підготували спільну заяву

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

За інформацією джерел видання, Стармер і Макрон хочуть переконати Трампа припинити сепаратні переговори з Росією в обмін на зобов'язання Європи щодо забезпечення майбутньої безпеки України. Наразі спостерігається «критичний момент» для глобальної безпеки, наголосили Стармер і Макрон.

Водночас, як зауважують джерела The Times, британська міністерка освіти Бріджит Філліпсон заявила, що Трамп вчинив правильно, коли ініціював перемовини з Путіним. Проте вона теж наполягає, що мирне регулювання неможливе без участі самої України:  «Президент Трамп посадив росіян за стіл переговорів, але для будь-якого міцного врегулювання, коли йдеться про мир, необхідні голоси українців, голоси президента Зеленського, щоб стати його частиною».

«Главком» повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом сьогодні, 24 лютого. Зустріч Трампа з британським прем’єром Кіром Стармером відбудеться 27 лютого

Також стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує оголосити про новий пакет допомоги для України, – на тлі тиску на Україну з боку президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди з РФ.

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Теги: Україна США переговори Велика Британія Франція

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