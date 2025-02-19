Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні
Кадр із фільму «Люди» режисерів Мацея Слесіцького та Філіпа Хіллесленда, 2024
aото: Jan Lemiech/Mówi Serwis

Стрічка знята за участю українських акторів. Вона  розповідає про долі людей, які зіткнулися з випробуваннями війни

У культурному кластері «Краків» відбудеться показ польської кінострічки «Люди» про війну в Україні, заснованої на реальних подіях. Стрічка, знята за участю українських акторів, розповідає про долі людей, які зіткнулися з випробуваннями повномасштабної війни. Про це повідомляє пресслужба Київради. 

Про що фільм

У сюжеті фільму – історії п'яти жінок, які на початку війни в Україні змушені брати участь у відчайдушній боротьбі, щоб врятувати себе та близьких. 

Лікар, який стикається з моральною дилемою. Незряча дівчина, яка стає опікуном групи сиріт. Підліток, який за будь-яку ціну намагається врятувати свою маленьку сестричку. Жінка старшого віку, яка втрачає чоловіка після багатьох років спільного життя. Мати, яка йде на фронт шукати сина. Їх переплетені долі поєднуються, щоб створити символічну історію про людство та нагадування, що війна поряд.

«Минулого року в Польщі вийшло кілька фільмів з української тематики. Зокрема, стрічки «Дві сестри» режисера Лукаша Карвовського та «Під вулканом» Даміана Коцура. Фільм «Люди» режисерів Мачея Шлєсіцького та Філіпа Гіллесланда – це зворушлива і брутальна оповідь про посвяту, відвагу і силу людського духу на основі справжніх подій з охопленої війною України. На глядачів також чекає зустріч із творчою групою картини», – наголосили в КП «Київкульткластер».

Кадр із фільму «Люди»
Кадр із фільму «Люди»
фото: Jan Lemiech/Mówi Serwis

Фільм створено силами Варшавської кіношколи за участі та сприяння низки польських державних установ (зокрема Польського інституту кіномистецтва) та різних міністерств. Головні ролі зіграли Цезари Пазура, Оксана Черкашина та Марія Штофа.

Кадр із фільму «Люди»
Кадр із фільму «Люди»
Фото: Jan Lemiech/Mówi Serwis

Прем’єра фільму Мацєя Слєсіцького та Філіпа Гіллесланда «Люди» відбулася на Фестивалі польських художніх фільмів у Ґдині у вересні 2024 року, а 21 лютого 2025 року картина з’явиться також і  у польських кінотеатрах. Це ще одна нагода нагадати польському суспільству, що війна Росії проти України не закінчилася, війна триває, і вже скоро виповняться три роки від повномасштабного вторгнення РФ на територію України, зазначає Польське радіо.

Кадр із фільму «Люди»
Кадр із фільму «Люди»
фото: Jan Lemiech/Mówi Serwis

«Ми думали, чи доречно знімати фільм про війну, яка ще триває. Підтвердження прийшло з української сторони. Вони повторювали нам: «Ви повинні його зробити, тому що зараз українці не можуть розповісти про те, що їх турбує», – розповів режисер фільму Філіп Хіллесланд під час допрем'єрного показу у Варшаві. 

Де дивитися безкоштовно

Спеціальний показ фільму відбудеться 21 лютого о 18:00 у культурному кластері «Краків» (Русанівська Набережна, 12). Вхід безоплатний. 

Подія відбудеться за сприяння Польського інституту в Києві та КП «Київкульткластер».

Нагадаємо, фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» отримав британську премію. Стрічка стала найкращою в номінації «Найкраща британська короткометражна стрічка» на премії BAFTA.

Читайте також:

Теги: війна українці Україна жінка фільм Краків картина фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після кадрових змін повністю буде заблоковано роботу Великої палати Конституційного суду
Трійка суддів Конституційного суду пішла у відставку. Як це вплине на роботу органу?
21 сiчня, 17:20
Наслідки ракетної атаки на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: очільник ОВА повідомив про загиблих (фото, відео)
23 сiчня, 06:55
В Україні знову зросли ціни на моркву
В Україні знову зросли ціни на моркву
22 сiчня, 20:31
На суді чоловік заперечував свою провину у вбивстві дитини
У Німеччині засуджено вбивцю 9-річної українки
31 сiчня, 17:55
Наслідки ворожої атаки на Одещину, 14 лютого 2025 р.
Росіяни масовано атакували дронами порт на Одещині (фото)
14 лютого, 10:42
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп
Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом
7 лютого, 23:45
Володимир Зеленський дав інтерв'ю для британської газети The Guardian
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
12 лютого, 11:56
Ціна огірків продовжує дивувати покупців
«Сільпо» в Одесі здивував ціною на огірки (відео)
17 лютого, 05:02
Лідери двох країн зустрінуться у президентському комплексі
Зеленський незабаром зустрінеться з Ердоганом
17 лютого, 15:32

Новини

У Києві затримано групу наркоторговців із партією канабісу на 2 млн грн
У Києві затримано групу наркоторговців із партією канабісу на 2 млн грн
Відсьогодні у метро Києва щоденно оголошуватиметься хвилина мовчання
Відсьогодні у метро Києва щоденно оголошуватиметься хвилина мовчання
У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні
У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні
На Бучанщині рятувальники ліквідували пожежу на заводі
На Бучанщині рятувальники ліквідували пожежу на заводі
Удар російського дрона по об’єкту «Укриття». На ЧАЕС триває ліквідація наслідків
Удар російського дрона по об’єкту «Укриття». На ЧАЕС триває ліквідація наслідків
На Київщині викрито масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду (фото)
На Київщині викрито масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
32K
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
23K
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
19K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
17K
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило

Новини

У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua