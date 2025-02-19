У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні

Стрічка знята за участю українських акторів. Вона розповідає про долі людей, які зіткнулися з випробуваннями війни

У культурному кластері «Краків» відбудеться показ польської кінострічки «Люди» про війну в Україні, заснованої на реальних подіях. Стрічка, знята за участю українських акторів, розповідає про долі людей, які зіткнулися з випробуваннями повномасштабної війни. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Про що фільм

У сюжеті фільму – історії п'яти жінок, які на початку війни в Україні змушені брати участь у відчайдушній боротьбі, щоб врятувати себе та близьких.

Лікар, який стикається з моральною дилемою. Незряча дівчина, яка стає опікуном групи сиріт. Підліток, який за будь-яку ціну намагається врятувати свою маленьку сестричку. Жінка старшого віку, яка втрачає чоловіка після багатьох років спільного життя. Мати, яка йде на фронт шукати сина. Їх переплетені долі поєднуються, щоб створити символічну історію про людство та нагадування, що війна поряд.

«Минулого року в Польщі вийшло кілька фільмів з української тематики. Зокрема, стрічки «Дві сестри» режисера Лукаша Карвовського та «Під вулканом» Даміана Коцура. Фільм «Люди» режисерів Мачея Шлєсіцького та Філіпа Гіллесланда – це зворушлива і брутальна оповідь про посвяту, відвагу і силу людського духу на основі справжніх подій з охопленої війною України. На глядачів також чекає зустріч із творчою групою картини», – наголосили в КП «Київкульткластер».

Кадр із фільму «Люди» фото: Jan Lemiech/Mówi Serwis

Фільм створено силами Варшавської кіношколи за участі та сприяння низки польських державних установ (зокрема Польського інституту кіномистецтва) та різних міністерств. Головні ролі зіграли Цезари Пазура, Оксана Черкашина та Марія Штофа.

Кадр із фільму «Люди» Фото: Jan Lemiech/Mówi Serwis

Прем’єра фільму Мацєя Слєсіцького та Філіпа Гіллесланда «Люди» відбулася на Фестивалі польських художніх фільмів у Ґдині у вересні 2024 року, а 21 лютого 2025 року картина з’явиться також і у польських кінотеатрах. Це ще одна нагода нагадати польському суспільству, що війна Росії проти України не закінчилася, війна триває, і вже скоро виповняться три роки від повномасштабного вторгнення РФ на територію України, зазначає Польське радіо.

Кадр із фільму «Люди» фото: Jan Lemiech/Mówi Serwis

«Ми думали, чи доречно знімати фільм про війну, яка ще триває. Підтвердження прийшло з української сторони. Вони повторювали нам: «Ви повинні його зробити, тому що зараз українці не можуть розповісти про те, що їх турбує», – розповів режисер фільму Філіп Хіллесланд під час допрем'єрного показу у Варшаві.

Де дивитися безкоштовно

Спеціальний показ фільму відбудеться 21 лютого о 18:00 у культурному кластері «Краків» (Русанівська Набережна, 12). Вхід безоплатний.

Подія відбудеться за сприяння Польського інституту в Києві та КП «Київкульткластер».

Нагадаємо, фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» отримав британську премію. Стрічка стала найкращою в номінації «Найкраща британська короткометражна стрічка» на премії BAFTA.