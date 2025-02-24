Фінляндія надає Україні допомогу на мільйони євро

Кошти підуть до фонду, що опікується вразливими категоріями громадян

Фінляндія виділить 4,5 млн євро для підтримки України. Ці кошти спрямовують у фонд, що підтримує українців на сході та півдні країни, а також на деокупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Фінляндії.

«Фінляндія підтримує другу фазу (2025–2027) Фонду партнерства для сильної України (PFRU) загальним обсягом 4,5 мільйона євро», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Фонд «Партнерство за сильну Україну» підтримує вразливі групи на лінії фронту, зокрема жертв сексуального насильства та ветеранів війни, а також реагує на потреби психосоціальної підтримки. Ще фонд підтримує повернення дітей, вимушено переселених з України, та пошук зниклих безвісти на війні.

Міжнародними фінансовими партнерами фонду є Велика Британія, Естонія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Швейцарія, Швеція.

«Главком» повідомляв, що сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення до української столиці приїхали президенти Литви, Латвії, Фінляндії, прем’єр-міністри Естонії, Норвегії, Данії, Швеції, Канади.

Також до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Глава Єврокомісії оголосила, що у березні Україна отримає від ЄС новий платіж на 3,5 млрд євро.