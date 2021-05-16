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    Український кулезахисний шолом успішно пройшов випробування Міноборони

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    Шолом українського виробництва &laquo;ТОР-Д&raquo; - Український кулезахисний шолом успішно пройшов випробування Міноборони
    Шолом українського виробництва «ТОР-Д»
    Фото: АрміяІнформ

    Загальновійськовий кулезахисний шолом «ТОР-Д» за рівнем балістичного захисту відповідає стандартам НАТО

    Шолом українського виробництва «ТОР-Д» успішно випробували в акредитованій лабораторії за новим стандартом Міноборони України. Як пише «АрміяІнформ», шолом повністю відповідає вимогам військових.

    Зазначається, що загальновійськовий кулезахисний шолом «ТОР-Д» за рівнем балістичного захисту відповідає стандартам НАТО. Він пройшов успішне випробування в сертифікованій лабораторії США за стандартом NIG, рівень ІІІ-А.

    У сертифікаті відображені всі етапи випробувань із фіксацією відповідних параметрів. Один із них – енергія впливу на голову бійця після влучання в шолом 9-мм пістолетної кулі Luger (9х19) зі швидкістю 411,5-442 м/с.

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    Шолом отримав пристойний результат: за дозволених до 400 G (одиниць вимірювання) максимальний показник випробувань становив 216,9 G. На практиці це означає відсутність контузії у військовослужбовця та можливість подальшого виконання бойового завдання.

    За основу дизайну шолому обрали дві моделі, які нині наймасовіше застосовують провідні армії НАТО: піхотний шолом ACH MICH 2000 та Ops-Core high cut (десантний варіант з високою обрізкою для додаткової зручності під час роботи з використанням оперативних навушників і радіогарнітури).

    Їхня конструкція забезпечує вентиляцію підшоломного простору, не заважає застосуванню тактичних масок, активних навушників, коригувальних окулярів, засобів зв’язку, протигаза й респіратора, носінню зимового головного убору, виконанню стрибків із парашутом.

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    Щодо технології виготовлення цих шоломів, не заглиблюючись у нюанси виробничого процесу, зауважується, що їхній бронекупол створено формувальним методом з арамідної тканини (Kevlar) із застосуванням спеціального балістичного клею.

    Він укритий тонким шаром стійкого негорючого матеріалу. Саме це покриття й забезпечує виробу експлуатацію в усіх кліматичних умовах та захищає від ударів, подряпин. Покривають шоломи спеціальною фарбою, яка не відблискує. На них передбачене й універсальне кріплення для приладів нічного бачення, що застосовують країни НАТО.

    Нагадаємо, у квітні українські військові випробували самохідну гаубицю з Чехії (фото, відео).

    Теги: НАТО Міноборони військові технології Україна озброєння
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