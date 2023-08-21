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Готує диверсію? РФ відправила до кордону з Україною курсантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Готує диверсію? РФ відправила до кордону з Україною курсантів
Окупанти готують курсантів-розвідників для організації диверсій
фото ілюстративне

До кордону прибувають підрозділи з різних частин спецпідрозділів та розвідки

У Курську та Брянську області РФ було направлено курсантів-розвідників, які здійснюватимуть диверсії поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти готують курсантів-розвідників для організації диверсій в Україні. «Молоде» поповнення російських розвідувальних та спеціальних частин «обкатують» на вбивстві цивільного населення України», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевого підпілля, до кордону прибувають підрозділи з різних частин спецпідрозділів та розвідки.

«Характер дій новоприбулих груп вказує, що це в основній масі навчальні роти які відпрацьовують тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Сумської та Чернігівської областей», – повідомили у Центрі.

Також напередодні в район селища Глушково до складу РФ прибула навчальна рота 607-го центру спеціального призначення Росгвардії (Желєзноводськ). Відповідний центр сформований у 2018 році шляхом об’єднання 17-го загону спеціального призначення «Авангард» (колишній «Едельвейс») та 242-го окремого розвідувального батальйону (Зеленокумськ).

Нагадаємо, триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія війна кордон окупанти

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