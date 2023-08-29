«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні

США не воювали у таких безжальних, жорстоких боях, з якими зіткнулася Україна

Колумніст The Washington Post, американський журналіст і прозаїк, автор 11 романів Девід Ігнатіус написав про те, що на думку чиновників адміністрації Байдена, російсько-українська війна, ймовірно, затягнеться, і що Сполучені Штати та їхні союзники мають залишатися непохитними, допомагаючи Україні рухатися вперед.

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Автор зазначає, що хоча літо було у деякому сенсі розчаруванням для України та її західних союзників, більшість американських високопосадовців, схоже, як ніколи переконані у необхідності підтримувати Київ. На їхню думку, не можна допустити, щоби Штати відмовилися від свого союзника.

«Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут, – заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван журналістам. – Ми бачимо, як Україна продовжує методично і систематично відвойовувати території».

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Ігнатіус акцентує: американські офіційні особи визнають, що США не воювали у таких безжальних, жорстоких боях у стилі Першої світової війни, з якими зіткнулася Україна.

На їхню думку, ЗСУ навряд чи досягнуть Чорного моря і відріжуть сухопутний шлях Росії до Криму до зими. Американські чиновники все ще вважають, що українці можуть прорвати російські позиції ще цього року і що мобільні підрозділи ЗСУ зможуть швидко просуватися на схід і захід, збиваючи з пантелику російську армію.

США не воювали у таких безжальних, жорстоких боях, з якими зіткнулася Україна

Проте Україна, ймовірно, не завдасть вирішального удару до кінця року. Це означає продовження виснажливої війни до 2024 року і далі. На думку Девіда Ігнатіуса, американські чиновники переконані: стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти Путіна, який думає, що зможе переважити Україну і Захід.

Автор зауважує, що представники Пентагону закликали своїх українських колег краще розставити пріоритети і сконцентрувати сили на потенційних ділянках прориву вздовж 600-мильного фронту. Так, американське командування довгий час вважало, що українці марно витрачають снаряди, ведучи артилерійський вогонь по мінних загородженнях, імітуючи радянську тактику. За однією з американських оцінок, з початку війни українці випустили 2 млн снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів, майже вичерпавши західні запаси. Американські офіційні особи закликають Україну натомість зосередити вогонь артилерії на найбільш важливих цілях і використовувати його для швидкого просування до своїх цілей.

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Американські чиновники переконані, що стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти Путіна

Також представники Пентагону закликали Україну менше покладатися на безпілотники для розвідки поля бою, а більше уваги приділяти наземним розвідувальним силам. Вони також закликають надавати молодшим офіцерам більше свободи дій для використання можливостей, що відкриваються на розтягнутому фронті.

Американські офіційні особи вважають, що українці реагують на ці поради позитивно. Оскільки представники адміністрації Байдена схильні вважати, що війна продовжиться наступного року, пише Ігнатіус, а, можливо, й довше, вони розглядають кілька важливих нових напрямків посилення західної підтримки. Відтак у Вашингтоні зростає підтримка надання касетних боєприпасів, що запускаються ракетами, які можуть вражати глибше, ніж артилерійські боєприпаси, які США почали постачати минулого місяця.

Сполучені Штати також наполегливо працюють над плануванням українських «сил майбутнього», які могли би стримувати подальшу російську агресію. Винищувачі F-16, які почнуть надходити через кілька місяців, будуть частиною цього плану, але американські офіційні особи працюють із союзниками над багатьма іншими системами озброєнь і тренуваннями. Україна просить ракети великої дальності ATACMS. Але Пентагон продовжує чинити опір, здебільшого через побоювання, що Штати не мають достатньої кількості цієї зброї, щоб надати її Україні, не підриваючи при цьому власну готовність до будь-якого конфлікту із Китаєм.

На думку Девіда Ігнатіуса, американські чиновники вважають, що ЗСУ дедалі частіше переноситимуть бойові дії на територію Росії та окупованого Криму. Українських атак на російську територію адміністрація Байдена не заохочує, але її офіційні особи все ж очікують більшого.

Автор статті нагадує, що в історичному контексті найкращим прикладом довгої та кривавої боротьби проти потужнішої сили, була Американська революція, яка закінчилася перемогою. На її шляху було багато періодів деморалізації, підступності, скарг на недостатню іноземну підтримку і, часом, навіть відчаю. Але повстанці залишалися на полі бою, і британці врешті-решт відступили. Через млявий наступ Україна перебуває у сезоні докорів. Але ця війна ще далека від завершення.

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За матеріалом: The Washington Post

Підготувала: Вікторія О. Романчук, для «Главкома»