Головна Публікації
search button user button menu button

«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні

світова преса
ГЛАВКОМ glavcom.ua
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
Трофейна російська техніка на Хрещатику, виставлена на День незалежності, демонструє: російський парад у Києві може бути тільки такий. Але до перемоги ще далеко, вважають західні союзники
фото: glavcom.ua

США не воювали у таких безжальних, жорстоких боях, з якими зіткнулася Україна

Колумніст The Washington Post, американський журналіст і прозаїк, автор 11 романів Девід Ігнатіус написав про те, що на думку чиновників адміністрації Байдена, російсько-українська війна, ймовірно, затягнеться, і що Сполучені Штати та їхні союзники мають залишатися непохитними, допомагаючи Україні рухатися вперед.

Автор зазначає, що хоча літо було у деякому сенсі розчаруванням для України та її західних союзників, більшість американських високопосадовців, схоже, як ніколи переконані у необхідності підтримувати Київ. На їхню думку, не можна допустити, щоби Штати відмовилися від свого союзника.

«Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут, –  заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван журналістам. –  Ми бачимо, як Україна продовжує методично і систематично відвойовувати території».

Ігнатіус акцентує: американські офіційні особи визнають, що США не воювали у таких безжальних, жорстоких боях у стилі Першої світової війни, з якими зіткнулася Україна.

На їхню думку, ЗСУ навряд чи досягнуть Чорного моря і відріжуть сухопутний шлях Росії до Криму до зими. Американські чиновники все ще вважають, що українці можуть прорвати російські позиції ще цього року і що мобільні підрозділи ЗСУ зможуть швидко просуватися на схід і захід, збиваючи з пантелику російську армію.

США не воювали у таких безжальних, жорстоких боях, з якими зіткнулася Україна

Проте Україна, ймовірно, не завдасть вирішального удару до кінця року. Це означає продовження виснажливої війни до 2024 року і далі. На думку Девіда Ігнатіуса, американські чиновники переконані: стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти Путіна, який думає, що зможе переважити Україну і Захід.

Автор зауважує, що представники Пентагону закликали своїх українських колег краще розставити пріоритети і сконцентрувати сили на потенційних ділянках прориву вздовж 600-мильного фронту. Так, американське командування довгий час вважало, що українці марно витрачають снаряди, ведучи артилерійський вогонь по мінних загородженнях, імітуючи радянську тактику. За однією з американських оцінок, з початку війни українці випустили 2 млн снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів, майже вичерпавши західні запаси. Американські офіційні особи закликають Україну натомість зосередити вогонь артилерії на найбільш важливих цілях і використовувати його для швидкого просування до своїх цілей.

Американські чиновники переконані, що стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти Путіна

Також представники Пентагону закликали Україну менше покладатися на безпілотники для розвідки поля бою, а більше уваги приділяти наземним розвідувальним силам. Вони також закликають надавати молодшим офіцерам більше свободи дій для використання можливостей, що відкриваються на розтягнутому фронті.

Американські офіційні особи вважають, що українці реагують на ці поради позитивно. Оскільки представники адміністрації Байдена схильні вважати, що війна продовжиться наступного року, пише Ігнатіус, а, можливо, й довше, вони розглядають кілька важливих нових напрямків посилення західної підтримки. Відтак у Вашингтоні зростає підтримка надання касетних боєприпасів, що запускаються ракетами, які можуть вражати глибше, ніж артилерійські боєприпаси, які США почали постачати минулого місяця.

Сполучені Штати також наполегливо працюють над плануванням українських «сил майбутнього», які могли би стримувати подальшу російську агресію. Винищувачі F-16, які почнуть надходити через кілька місяців, будуть частиною цього плану, але американські офіційні особи працюють із союзниками над багатьма іншими системами озброєнь і тренуваннями. Україна просить ракети великої дальності ATACMS. Але Пентагон продовжує чинити опір, здебільшого через побоювання, що Штати не мають достатньої кількості цієї зброї, щоб надати її Україні, не підриваючи при цьому власну готовність до будь-якого конфлікту із Китаєм.

На думку Девіда Ігнатіуса, американські чиновники вважають, що ЗСУ дедалі частіше переноситимуть бойові дії на територію Росії та окупованого Криму. Українських атак на російську територію адміністрація Байдена не заохочує, але її офіційні особи все ж очікують більшого.

Автор статті нагадує, що в історичному контексті найкращим прикладом довгої та  кривавої боротьби проти потужнішої сили, була Американська революція, яка закінчилася перемогою. На її шляху було багато періодів деморалізації, підступності, скарг на недостатню іноземну підтримку і, часом, навіть відчаю. Але повстанці залишалися на полі бою, і британці врешті-решт відступили. Через млявий наступ Україна перебуває у сезоні докорів. Але ця війна ще далека від завершення.

За матеріалом: The Washington Post

Підготувала: Вікторія О. Романчук, для «Главкома»

Читайте також:

Теги: США війна Україна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль знищує українське зерно
Медведєв, Лавров, Патрушев... Хто палить українське зерно
16 серпня, 10:11
Безпілотник «Ланцет» – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту
Російські дрони-камікадзе «Ланцет» працюють на двигунах з Чехії (фото)
3 серпня, 15:43
Внаслідок обстрілу постраждали двоє мешканців Нікополя
Окупанти накрили артилерією села на Дніпропетровщині: жахливі руйнування (фото)
4 серпня, 08:50
Спікерка Наталія Гуменюк запевнила, що ЗСУ просуваються вперед на півдні
Прорив оборони росіян на півдні. ЗСУ повідомили, як рухаються вперед
8 серпня, 10:40
Словенія потерпає від сильної повені
Україна надасть гуманітарну допомогу Словенії
11 серпня, 13:08
Силам оборони вдалося знищити 21 окупанта та поранити 91
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
11 серпня, 12:54
Бійці ЗСУ закріплюються в Урожайному
ЗСУ звільнили Урожайне
16 серпня, 08:12
Обвинувачений твердив у суді, що нього була плоскостопість, але лікарі та співробітники ТЦК та СП не реагували
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
27 серпня, 11:59
На Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт
Атака на Полтавщину та понад 100 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Вчора, 09:59

Публікації

Трофейна російська техніка на Хрещатику, виставлена на День незалежності, демонструє: російський парад у Києві може бути тільки такий. Але до перемоги ще далеко, вважають західні союзники
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
Сьогодні, 08:40
Майже половина українок з дітьми вже облаштувалися за кордоном і не плануються повертатися
Поверніться і народжуйте! Український уряд має план
Вчора, 20:45
Чим старша людина у Росії, тим з більшою ймовірністю вона підтримує новий напад на Київ
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
Вчора, 13:40
Путін багато років відігравав роль «хресного батька» для еліт РФ. Показове вбивство Пригожина сигнал для інших «веж»
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
26 серпня, 09:00
Дороги замість дронів. Хто заробляє гроші на ремонті прифронтової Дніпропетровщини?
Справа фітнес-тренерки живе. Дніпропетровщина оголосила нові мільярдні дорожні тендери
25 серпня, 11:45

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
13K
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
8874
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
7668
Чому іноземцям не до вподоби працювати у Німеччині: неочікувані результати опитування
7224
Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців
6178
Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту