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У Каховці потужний приліт по окупантах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Каховці потужний приліт по окупантах
фото з соцмереж

Офіційної інформації поки немає

Жителі тимчасово окупованої Каховки на Херсонщині почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Після вибуху у небо почав підніматися чорний дим. 

Повідомляють про приліт по окупантах.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, триває 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти війна Херсонщина

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