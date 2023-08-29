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Контрнаступ ЗСУ: Forbes підрахувало, скільки танків Leopard 2 втратила Україна

glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: Forbes підрахувало, скільки танків Leopard 2 втратила Україна
Машина спланована так, що екіпаж може врятуватися навіть у найскладніших умовах
фото: Uaportal

Пошкоджені німецькі танки ремонтують і вже скоро вони зможуть повернутися на поле бою 

За 13 тижнів від початку контрнаступу вздовж кількох напрямків на півдні та сході України українська армія втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2. Про це повідомляє  Forbes.

У публікації зазначається, що набагато більше танків німецького виробництва – принаймні 10 – зазнали пошкоджень. При цьому конструктивні особливості танка дозволяють зберегти екіпажу життя.

Як зазначає видання, усі випадки знищення танків Leopard-2 сталися в районі площею 25 кв миль між Малою Токмачкою на півночі та Роботиним на півдні. Усі екіпажі встигли залишити бронетехніку до того, як вона згоріла або вибухнула, що підтверджують фото- і відеоматеріали, де чітко видно відкриті люки на баштах та корпусах.

Пошкоджені танки наразі відновлюють у Польщі та Німеччині, після чого вони знову повернуться на поле бою.

Таких результатів досягнуто через міцність Leopard-2 та особливості конструкції, що дає можливість ефективного ремонту та подальшого застосування. Щобільше, машина спланована так, що екіпаж може врятуватися навіть у найскладніших умовах.

У німецьких та російських танках використовується різний підхід до зберігання боєприпасів. Якщо Leopard-2 має спеціальні відсіки для боєприпасів, через що вони вибухають на відстані від екіпажу, то у російської техніки вони знаходяться під баштою, через що вона нерідко ефектно злітає в повітря при вибуху.

Нагадаємо, українські захисники можуть отримати ще 100 танків Leopard 1 від Греції. Натомість уряд Німеччини запропонував Греції передати таку ж кількість модернізованих бронемашин. В обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів за принципом «один до одного».

Теги: ЗСУ пропаганда танки контрнаступ

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