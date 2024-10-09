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Україну чекає новий страйк поляків на кордоні? Відповідь прикордонників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україну чекає новий страйк поляків на кордоні? Відповідь прикордонників
Раніше місцеві фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів
фото з відкритих джерел

Рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках

На кордоні України з Польщею поки не розпочалася нова блокада, вантажівки проїжджають у звичайному режимі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі «Укрінформу».

За словами речника Держприкордонслужби, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.

Як зазначив, представник ДПСУ додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, а також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

«Блокування руху для вантажівок – те, про що з'являлася інформація та дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, – зараз не фіксується. Звісно, ​​ми очікуємо, що блокування руху не відбудеться», – сказав він.

Раніше стало відомо, що 8 жовтня польські фермери готуються блокувати пункт пропуску «Медика – Шегині». Польська сторона повідомила, що місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

До слова, Державна прикордонна служба повідомляла, що на контрольно-пропускному пункті «Медика-Шегині» протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано з ремонтними роботами зі сторони Польщі.

Польська сторона у пункті пропуску «Медика» розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів. За попередніми даними, роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

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Теги: Польща фермер протест прикордонники кордон Держприкордонслужба

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