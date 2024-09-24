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США передали Україні середньовічні мечі, які вкрали росіяни на тимчасово окупованих територіях

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США передали Україні середньовічні мечі, які вкрали росіяни на тимчасово окупованих територіях
Американці повернули Україні археологічні знахідки
фото з відкритих джерел

Росіяни хотіли продати в США древні мечі, які вкрали в Україні

Сполучені Штати передали Україні середньовічні шаблі, які конфіскували американські прикордонники, коли росіяни намагались пропади їх в США. Про це повідомляє Укрінформ.

Церемонія передачі відбулася в приміщенні Постпредства України при ООН за участю міністра культури та інформаційної політики Миколи Точицького й заступника міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберта Сільверса.

«Кожен повернутий артефакт – це не лише юридичне відновлення справедливості, а й підтвердження нашої культурної ідентичності, – сказав у коментарі Укрінформу Точицький. – Це надихає нас продовжувати боротьбу за нашу спадщину. Наприклад, ці шаблі – не просто зброя, а символ глибокого історичного звʼязку з нашими предками й нашої національної сили».

Як заявив міністр, передача таких важливих артефактів нагадує українцям про їхню самобутність, боротьбу та історичну справедливість.

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Передача шабель українській стороні
Фото: Укрінформ

Американські представники, передаючи шаблі, повідомили, що вони датуються періодом між IX і XIII століттями. Американські прикордонники вилучили артефакти у штаті Нью-Джерсі у поштовому відділенні. «Власники» пакунка стверджували, що в ньому міститься набір для барбекю.

«Потім наші експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали фотографії, і так було встановлено, що це предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України», – зазначив Сільверс.

Американські експерти виявили вже 11 археологічних артефактів, які, ймовірно, належали Україні. Зараз ці об’єкти проходять процес ідентифікації та перевірки. Прикордонна та митна служба США, починаючи з червня 2022 року, здійснює операцію з перехоплення культурних цінностей, які пересиДо слова, На Волині судили переселенця, який продавав автомати «Калашникова» та надсилав їх «Новою поштою»лаються з РФ до США.

Нагадаємо, у США до трьох років ув’язнення та ще трьох років перебування під наглядом засудили росіянина за контрабанду американської мікроелектроніки військового призначення до РФ.

До слова, на Волині судили переселенця, який продавав автомати «Калашникова» та надсилав їх «Новою поштою».

Стало відомо, що під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Запоріжжя до Америки, було виявлені автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіччя, що мають історичну та культурну цінність. 

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Теги: прикордонники міністр зброя перехоплення росіяни

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