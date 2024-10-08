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На Київщині затримано посадовця, який організував схему ухилення від мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині затримано посадовця, який організував схему ухилення від мобілізації
На Київщині перед судом постане голова міжрайонної МСЕК
фото: пресслужба поліції

Під час обшуків у голови МСЕК правоохоронці вилучили понад $25тис., 1600 євро

На Київщині перед судом постане голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. Про це інформує пресслужба поліції.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, голова міжрегіональної медико-соціальної експертної комісії сприяв громадянам в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

На Київщині затримано посадовця, який організував схему ухилення від мобілізації фото 1

«Достовірно знаючи про відсутність об’єктивних підстав для отримання чоловіками призовного групи інвалідності, посадовець вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. На їх підставі комісія приймала рішення про надання особам групи інвалідності. Це слугувало підставою для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у голови МСЕК правоохоронці вилучили понад $25тис., 1600 євро, копії медичних документів тощо. У вересні цього посадовцю повідомили про підозру.

На Київщині затримано посадовця, який організував схему ухилення від мобілізації фото 2

«За процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону обвинувальний акт стосовно голови міжрайонної МСЕК скеровано до суду», – додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила у Харкові злочинну групу з 13 осіб, які за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку.  До організації оборудки причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру. За гроші він допомагав ухилянтам уникнути призову на підставі фіктивних довідок про інвалідність

Теги: гроші кордон ухилянти

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