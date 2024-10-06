Фермер з Київщини виявив залишки ракети С-300 в полі (фото)

Надзвичайники нагадали, що у випадку виявлення підозрілих предметів варто негайно повідомляти про знахідку за номером «101»

Піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши безпечні умови для подальшої роботи на полі

У Бориспільському районі фермер виявив залишки ракети С-300. Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

«У Київській області, в Бориспільському районі, фермер під час робіт на полі натрапив на великий металевий предмет, який стирчав із землі. Придивившись уважніше, чоловік зрозумів, що це, ймовірно, ракета», – йдеться у повідомленні.

На місце інциденту негайно прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Після ретельного огляду спеціалісти підтвердили, що це безпечні залишки ракети С-300, яка є частиною зенітно-ракетної системи середнього радіуса дії.

Піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши безпечні умови для подальшої роботи на полі.

«Фермер тепер може повернутися до своєї звичної діяльності на землі», – заявили в ДСНС.

фото: ДСНС

Надзвичайники нагадали, що у випадку виявлення підозрілих предметів варто негайно повідомляти про знахідку за номером «101».

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня Росія масовано атакувала Київщину ударними дронами. У регіоні результативно працювали сили протиповітряної оборони. Уламки збитих дронів впали у п’ятьох районах області.

До слова, вдень, 6 жовтня, окупанти скинули на Костянтинівку керовані авіабомби. Є загиблі та поранені, повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.