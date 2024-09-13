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Прикордонники попередили українців про можливі труднощі з перетином польського кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прикордонники попередили українців про можливі труднощі з перетином польського кордону
Протягом двох місяців на пункті пропуску «Медика-Шегині» можуть бути затримки з перетином кордону
фото з відкритих джерел

Ремонтні роботи можуть спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів

На контрольно-пропускному пункті «Медика-Шегині» протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано з ремонтними роботами зі сторони Польщі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як повідомили прикордонники, польська сторона у пункті пропуску «Медика» розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів. За попередніми даними, роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

Як зазначає пресслужба відомства, роботи можуть спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів.

«Просимо громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, польське місто Білосток, у якому практично немає туристів, було визнано одним із найкращих місць для життя в Європі після схвальних відгуків його мешканців.

Раніше очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу українським біженцям.

Як повідомлялося, З вересня 2024 року у Польщі змінилися вимоги до автокрісел для перевезення дітей. Згідно з положеннями Закону про дорожній рух, дітей зростом менше 150 см необхідно перевозити в автокріслі. Однак це не може бути будь-яке автокрісло. Автокрісла для дітей мають відповідати стандартам Європейського Союзу чи ЄЕК ООН (EKG ONZ)

До слова, найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області.

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Теги: Польща кордон прикордонники Держприкордонслужба пункт пропуску

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