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У Торонто відбувся протест проти показу російського фільму на кінофестивалі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Торонто відбувся протест проти показу російського фільму на кінофестивалі
Українці, які проживають у Канаді, вийшли на протест проти фільму, який гуманізує російських окупантів
фото: Facebook / Oleh Nikolenko

Консул України закликав скасувати показ кінострічки й розібратися, яким чином вона отримала у Канаді державне фінансування

Українська громада Канади провела у Торонто протест із вимогою скасувати показ на Міжнародному кінофестивалі в Торонто російського пропагандистського фільму. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

«Сьогодні ми зібралися у Торонто, аби вимагати від Міжнародного кінофестивалю у Торонто не демонструвати російську пропагандистську стрічку «Росіяни на війні». Фестиваль не повинен надавати платформу для відмивання злочинів російських військових в Україні. Їх місце – на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду, а не на екранах кінотеатрів», – заявив Ніколенко.

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На весь екран
фото: Facebook / Oleh Nikolenko

Консул наголосив на «безвідповідальності й неприйнятності ігнорування намагань російської пропаганди применшити та викривити реалії російської агресії проти України».

Ніколенко закликав скасувати показ кінострічки й розібратися, яким чином вона отримала у Канаді державне фінансування.

Як повідомлялося, Russians at war («Росіяни на війні») є документальним фільмом російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової, яка понад пів року провела з російським батальйоном на сході України. Пропагандистська стрічка вже була продемонстрована у Венеції.

Напередодні мітингу в Торонто Київ висловив рішучий протест проти показу фільму «Росіяни на війні» на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. 

Також Верховна Рада закликала Канаду не презентувати фільм про російських окупантів на фестивалі.

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Теги: Торонто протест фінансування громада фестиваль Facebook фільм росіяни

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