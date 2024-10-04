Доставка вагонів із Польщі: КМДА спростувала висновки аудиту

Вартість розрахувалась відповідно до специфіки вантажу (довжина одного вагона 20 м), технічних вимог до публічних закупівель, маршруту перевезення між країною ЄС та Україною

Київській міській державній адміністрації спростовують інформацію про переплату 160 млн грн за доставку вагонів з Польщі. Про це інформує пресслужба КМДА.

Визначення компанії, яка здійснювала перевезення 60 варшавських вагонів метро, відбулося відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на електронній системі закупівель «Прозорро», йдеться у повідомленні

Згідно з тендерною документацією, компанія-перевізник мала забезпечити:

дотримання вимог польської сторони (підприємство MetroWarszawskie Sp.z o.o.) — одночасне перевезення шести вагонів, що потребує наявності в перевізника відповідної кількості транспортних засобів із платформами;

наявність платформ із технічними характеристиками, зокрема технологію накочування вагонів із варшавського метро та з безпечним кріпленням і перевезенням на платформах із поглибленими каналами, що відповідають профілю колісних пар вагонів метро;

наявність водіїв відповідної категорії з допусками на право здійснення спеціальних автоперевезень відповідно до правил та вимог ЄС;

підбір та погодження маршруту прямування у правоохоронних органах Республіки Польща та України;

супровід вантажу спецтранспортом, обладнаним світловими сигнальними засобами, на шляху прямування з Варшави до Києва тощо.

Переможець конкурсу відповідав усім зазначеним вимогам. Крім того, Держаудитслужба України підтвердила відсутність порушень проведення цієї закупівлі.

Вартість розрахували відповідно до специфіки вантажу (довжина одного вагона 20 м), технічних вимог до публічних закупівель, маршруту перевезення між країною ЄС та Україною, необхідності страхування вантажу, а також подібного досвіду з перевезення великогабаритних вантажів перевізником.

У дописі наголошується, що перевезення повністю укомплектованих вагонів метрополітену (вага одного близько 31 т) здійснювалось автотранспортом – це перший подібний досвід із перевезень таких вантажів. Враховуючи сукупність усіх вимог – сформували очікувану вартість закупівлі послуг.

«Після отримання коментарів від ДАСУ щодо нібито завищеної вартості, підприємство також звернулися до відкритих джерел, на які посилається Служба, з проханням надати інформацію щодо підтвердження вартості відповідно до зазначених вимог. В отриманій відповіді було зазначено, що ця компанія є експедитором, власного транспорту не має і може надати інформацію тільки в разі замовлення (здійснення) фактичного перевезення після перемовин із субпідрядниками. Зазначене підтверджує неповноту методу порівняння інформації з відкритих джерел та необ’єктивність висновків ДАСУ», – йдеться у повідомленні.

У дописі також зазначили, що підприємство надало всі необхідні документи, пояснення та зауваження під час проведення перевірки Держаудитслужби, яка у свою чергу відхилила та не врахувала їх при формуванні звіту.

«Тому інформація, оприлюднена Службою, виглядає некоректною та маніпулятивною», – підсумували у пресслужбі КМДА.

Нагадаємо, за повідомленням Держаудитслужби, КП «Київський метрополітен» переплатило 160 млн грн за доставку подарованих європейськими партнерами 60 вагонів метро з Польщі. Реальна ринкова вартість такої послуги становить 30 млн грн, сплачено було 189,34 млн грн.