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Україна потерпає від дефіциту робочої сили: на роботу наймають жінок та підлітків – Reuters

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Україна потерпає від дефіциту робочої сили: на роботу наймають жінок та підлітків – Reuters
Жінки-співробітники становлять близько 30-35% робочої сили «Метінвесту»
фото: metinvestholding.com

Українські компанії наймають більше жінок та підлітків на тлі нестачі робочої сили – Reuters

Війна з Росією виснажує робочу силу в Україні. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку. Про це йдеться у новому матеріалі міжнародної агенції Reuters.

«Оскільки мільйони людей, в основному жінки і діти, втекли від війни за кордон, а десятки тисяч чоловіків були мобілізовані в армію, криза робочих місць може поставити під загрозу економічне зростання та повоєнне відновлення. За даними опитування, проведеного Міністерством економіки серед понад 3 тис. компаній, майже 60% підприємств заявили, що їхньою головною проблемою є пошук кваліфікованих працівників», – пише видання.

Тетяна Петрук, директор зі сталого розвитку металургійної компанії «Метінвест», у коментарі агенції зазначила: у компанії наразі відкрито близько 4 тис. вакансій, а дефіцит кадрів впливає на виробництво.

«Брак кадрів відчуваємо не лише ми. Його відчувають усі компанії у регіонах, у тому числі й наші підрядники», – каже Петрук.

Опитані агенцією великі українські компанії заявили, що вони змінюють методи підбору персоналу та ведення бізнесу, автоматизують роботу, проводять ротацію існуючого персоналу та розширюють посадові інструкції, повторно наймають пенсіонерів та пропонують більше пільг, особливо молодим працівникам.

Так, у компанії «Сільпо» дедалі активніше набирають жінок на інші посади, де раніше переважали чоловіки, включаючи вантажників, обробників м'яса, пакувальників та охоронців. Також у компанії шестеро жінок працюють водійками вантажівок.

Частка жінок-співробітників зростає у таких галузях, як виробництво сталі: Петрук каже, що жінки-співробітники становлять близько 30-35% робочої сили «Метінвесту», також компанія наймає жінок на деякі підземні роботи. Також компанія, яка й раніше приділяла багато уваги молоді, все більше співпрацює із професійними коледжами.

А оператор мобільного зв'язку Vodafone реформував свою молодіжну програму, надавши можливість приблизно 50 підліткам у 12 містах здобути свій перший досвід роботи.

Нагадаємо, що Група «Метінвест» Ріната Ахметова ввійшла до п'ятірки «Найкращих роботодавців України 2024», та перемогла у спеціальній номінації «Найкраща програма з адаптації ветеранів». Ветеранські програми запускаються у компанії ще під час мобілізації співробітників, а коли ветерани повертаються до роботи, компанія працює не лише з ними, а й з їхніми родинами.

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Теги: робота українці Україна кордон криза

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