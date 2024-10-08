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Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску на кордоні з Україною

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску на кордоні з Україною
Станом на зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі
фото з відкритих джерел

Польська сторона повідомила, що місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів

8 жовтня польські фермери готуються блокувати пункт пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомила Державна митна служба України. 

Польська сторона повідомила, що місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

Станом на зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

У разі початку страйку або зміни ситуації інформуватимуть додатково.  

Нагадаємо, Державна прикордонна служба повідомляла, що на контрольно-пропускному пункті «Медика-Шегині» протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано з ремонтними роботами зі сторони Польщі. Як повідомили прикордонники, польська сторона у пункті пропуску «Медика» розпочала роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів. За попередніми даними, роботи триватимуть до 12 листопада 2024 року.

Як зазначає пресслужба відомства, роботи можуть спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів.

що 17 вересня Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

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Теги: Україна Польща кордон Держприкордонслужба прикордонники пункт пропуску транспорт

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